Sono di piena solidarietà per Guido Crosetto, le parole di Matteo Renzi, direttore de il Riformista, leader di Iv, a proposito dell’inchiesta Killeropoli, la notizia del giorno. Il caso, infatti, riguarda accessi indebiti a dati finanziari personali, di noti volti politici, effettuati da un ufficiale di Guardia di Finanza, ora sotto inchiesta. Il caso nasce da una denuncia dell’attuale Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e poggia sullo strumento delle SOS, le segnalazioni di operazioni sospette, delle quali si occupa l’Uif, Unità di Informazione Finanziaria, facente capo a Bankitalia.

“Lo so, lo so. Chi ha letto Il Mostro non si scandalizza più di niente“, scrive Renzi sui social. “Ma l’oscura vicenda che ruota attorno a una denuncia di Guido Crosetto” è comunque allucinante”, prosegue.

“Chi utilizza segreti e dossier come forma di killeraggio politico contro avversari politici? Ne vedremo delle… brutte”, si chiede il nostro direttore.

“Intanto solidarietà al ministro Crosetto per questa #Killeropoli”, conclude Matteo Renzi.

