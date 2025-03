I 5 Stelle sono fenomenali. Nel mondo attuale loro sono per la pace e schieratissimi contro la guerra. Non sono i soli ovviamente, tutte le persone sane di mente sono contro la guerra, ma loro pensano di avere una marcia in più, di essere più furbi degli altri. I 5 Stelle credono non sia adeguato armarsi, nemmeno per deterrenza. Un po’ come se il loro capo, il Conte, fosse contro le rapine in appartamento e quindi contro l’installazione di antifurti; come se fosse contro l’aumento di peso e quindi contro ogni cibo; come se fosse contro gli incidenti stradali e quindi contro le automobili. Su una cosa non è cambiato molto nei 5 Stelle da quando c’era Beppe Grillo: ogni tanto fanno ridere…

Alessandro Agostinelli