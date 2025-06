La caccia all’ebreo. Nuovo appuntamento settimanale con L’Ora del Riformista che rilancia l’appello di questi giorni per contrastare il dilagare dell’odio antisemita mascherato da antisionismo, a partire dalle manifestazioni in programma nei prossimi giorni a Roma e Milano “contro la guerra di Gaza” e “per fermare Israele”, iniziative irresponsabili nei confronti degli ebrei di tutto il mondo, perché avranno il doppio effetto di armare sempre più l’opinione pubblica contro il diritto di Israele a sconfiggere il nemico che vuole distruggerlo e di consentire all’antisemitismo di dispiegarsi in libertà, minacciando la vita di ogni ebreo.

Al dibattito, moderato da Aldo Torchiaro, partecipano Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice ed ex deputata del PdL; Stefano Parisi, presidente dell’Associazione Setteottobre; Iuri Maria Prado, avvocato, in prima linea sulle colonne del Riformista contro la narrazione antisemita che dilaga nel mondo; Fausto Recupero, fondatore di Studenti per Israele; Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica.

La diretta a partire dalle 15

