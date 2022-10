Dopo Bucha e Izyum, nuovi ‘segni’ dell’orrore della guerra in Ucraina arrivano da Pisky-Radkivski. È nella città dell’oblast di Kharkiv che i militari dell’esercito ucraino hanno scoperto una nuova “camera di tortura”, l’ultima di una serie di strutture allestite nei territori occupati dai militari russi per torturare ed estorcere informazioni.

Nelle foto pubblicate su Twitter dal ministero della Difesa di Kiev vengono mostrate una maschera antigas fatta indossare a una vittima, coperta con uno straccio che bruciava e poi sepolta viva, e una scatola piena di corone dentali d’oro, presumibilmente strappate via dalla bocca dei cittadini ucraini torturati durante l’occupazione militare del villaggio di Pisky-Radkivski, recentemente liberato dalle truppe di Volodymryr Zelensky nel corso della controffensiva militare nel sud-est del Paese.

Della presenza di una camera delle torture nel villaggio di Pisky-Radkivski ne aveva dato notizia la polizia ucraina già lunedì 3 ottobre, ora confermata dal ministero della Difesa di Kiev, che ha descritto quanto accaduto come “una mini Auschwitz”.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022