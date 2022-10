Fino a ieri era ritenuto un “eroe” da parte del popolo ucraino, per aver fornito al governo di Kiev pochi giorni lo scoppio del conflitto la sua rete di satelliti Starlink vanificando così il tentativo dell’esercito russo di isolare il Paese a livello di sistemi di comunicazione, nelle ultime ore passato attraverso una gigantesca ‘shit storm’ social da parte di utenti ucraini (e non solo).

È la strana evoluzione di Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo e proprietario tra le altre cose di Tesla e SpaceX. Tutta colpa dell’uscita via social dell’imprenditore, che su Twitter ha postato una sua idea di “piano di pace” per risolvere il conflitto tra Ucraina e Russia, giunto ormai ai sette mesi di offensive e controffensive, culminate nei giorni scorsi nell’annessione da parte di Mosca del Donbass, della regione di Kherson e Zaporizhzhia, entrate a far parte della Federazione Russa dopo un referendum farsa.

Una ‘ricetta’ in quattro punti che Musk mette anche al voto dei suoi followers, che comprende: “Rifare le elezioni delle regioni annesse sotto la supervisione delle Nazioni Unite. La Russia dovrà andarsene se questa è la volontà del popolo”; “Riconoscere formalmente la Crimea come parte della Russia, come lo è stata dal 1783 (fino all’errore di Krusciov)”; “Assicurazione dell’approvvigionamento idrico in Crimea”; “L’Ucraina rimane neutrale”.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022