Serghei Gorenko, procuratore generale della autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell’est dell’Ucraina, è morto questa mattina ucciso da una bomba che è esplosa nel suo ufficio nella capitale della regione.

A riferirlo è stata l’agenzia russa Interfax, che ha comunicato la morte anche del vice procuratore generale, a sua volta rimasto ucciso nell’esplosione: si tratta di Yekaterina Steglenko. I filorussi che dal 2014 hanno avviato una guerra civile contro il governo di Kiev, autoproclamandosi Repubblica autonoma, hanno accusato il governo centrale guidato da Volodymyr Zelensky di aver organizzato l’attentato dinamitardo avvenuto negli uffici della Procura nel centro di Lugansk.

Secondo Leonid Psechnik, capo dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk, l’attentato che ha ucciso Gorenko e la vice Steglenko “è la prova che l’Ucraina, sotto la guida dell’attuale leadership, è uno Stato terrorista”, ha scritto sul suo canale Telegram.

And an explosion reported inside the building of the “LNR”‘s prosecution headquarters in Luhansk. Someone’s on a roll today. pic.twitter.com/h54yIz5SDi

