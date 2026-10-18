“Non posso nemmeno dire di aver fatto i miei personali errori”, rifletteva l’integerrimo e malinconico maggiordomo Stevens in Quel che resta del giorno, il romanzo di Kazuo Ishiguro portato sul grande schermo da un magistrale Anthony Hopkins. “Davvero, c’è da chiederselo, che dignità c’è in questo?”. La dignità è un concetto che ritorna sempre più spesso nella narrazione europea, specialmente a ridosso delle tornate elettorali. Sono passati quindici anni da quando gli indignados scesero in piazza a Madrid, prostrati ma non sottomessi dall’austerità teutonica. Erano gli anni dei PIGS, il dispregiativo che raggruppava i paesi mediterranei (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna), malati cronici di debito e di malgoverno. Ora la Spagna torna alle urne, sull’onda di un’altra protesta popolare, questa volta concentrata su un malanno localizzato che altri PIGS conoscono bene: quello della speculazione edilizia e del turismo di massa, che hanno svuotato i nostri centri storici e li hanno trasformati in parchi a tema. Dopotutto, anche questa svendita del nostro patrimonio è una questione di dignità. Che ora finirà per mettere alla prova uno come Sánchez, che ha pur mostrato di saper tenere la schiena dritta, da ultimo rifiutando a Washington l’uso delle basi militari durante l’attacco all’Iran.

Rimane il fatto che la dignità sia un sentimento che l’Europa proprio non è riuscita a intercettare. La Commissione europea, tecnocratica per antonomasia, ha voluto curare i malanni dei PIGS con i parametri del rigore e della convergenza finanziaria. Che invece di ridurre le differenze, hanno messo a nudo doppi standard di trattamento e percezione fra Nord e Sud del continente. Quello che pesa non è solo la perdita di sovranità, tradizionale cavallo di battaglia degli euroscettici. È piuttosto la sensazione diffusa che, a colpi di regole ferree e gergo bizantino imposti da Bruxelles, si sia persa la capacità di provare a fare cose nuove e diverse, magari sbagliando, ma facendo almeno errori tutti nostri, per dirla con il maggiordomo Stevens. Dapprima, subito dopo la crisi dell’euro, nei PIGS fu il populismo antisistema di sinistra a tentare di colmare questo vuoto, da Syriza in Grecia a Podemos in Spagna al Movimento 5 Stelle. Una volta al governo, queste forze commisero errori, talvolta madornali, ma tutti loro: dal referendum sul bailout vinto da Tsipras, il cui esito fu poi disatteso, al Superbonus 110% del secondo governo Conte.

Da qualche anno il pendolo è oscillato marcatamente verso destra. La costante pressione migratoria cui è sottoposta l’Europa meridionale ha favorito questo spostamento, emerso da ultimo anche nella crisi di Ceuta la scorsa estate. E puntualmente, nei sondaggi spagnoli, l’estrema destra di Vox e il centrodestra del Partito popolare risultano favoriti. Evidentemente, l’avanzata delle destre non è una prerogativa solo mediterranea. Si sta propagando in tutto il continente e potrebbe verosimilmente fare man bassa nella stagione elettorale che si apre ora in Spagna e attraverserà il 2027, dalla Francia alla Polonia, fino ovviamente, a casa nostra. È curioso e rivelatore che uno dei partiti di estrema destra che più sta beneficiando di questo trend, la tedesca Alternative für Deutschland, abbia fatto proprio un nuovo termine dispregiativo: Melonisierung, la melonizzazione, intesa come moderazione, omologazione e tradimento della destra arrivata al governo.

Ma il punto, in fondo, è proprio questo: governare un paese per quattro anni come Meloni in Italia, e a maggior ragione per otto come Sánchez in Spagna, richiede realismo, compromessi, correzioni di rotta e adattamenti. Ma in un’era dove l’Europa sembra aver perso il controllo del proprio destino, il consenso di un esecutivo si misura anche dalla capacità di prendere posizioni controcorrente, e di commettere i propri errori. La vera dignità ovviamente sarebbe quella di ammetterli, gli errori, per poi magari correggerli. Ma per questo bisognerà aspettare dopo le elezioni.

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Fabrizio Tassinari