Sabato scorso era arrivato il momento di fare il vaccino. Così una famiglia di Ischia, isola del golfo di Napoli, si era messa in fila all’hub vaccinale. All’improvviso i quattro, due uomini e due donne, sono andati in escandescenza lamentandosi per la lunga attesa. Per questo motivo avrebbero malmenato due volontari della Protezione Civile durante l’ open day vaccinale e sono stati per questo denunciati dai carabinieri di Forio d’Ischia.

Tutto è successo sabato mattina 30 ottobre nel palasport Taglialatela di Ischia Porto. Non è noto da quanto tempo i quattro aspettassero. Da quanto ricostruito dai Carabinieri, hanno iniziato a lamentarsi per la lunga attesa finendo per poi di aggredire con calci e pugni un uomo ed una donna della Protezione Civile della Regione Campania.

L’aggressione ha procurato alle 2 vittime che erano impiegati per il servizio di assistenza diverse lesioni ed ha interrotto il servizio pubblico di vaccinazione per circa 30 minuti. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità degli aggressori che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. La famiglia dovrà rispondere di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Elena Del Mastro

