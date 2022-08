Quando il delitto è compiuto, quando la violenza si è consumata ponendo fine all’incolumità della vittima, l’atteggiamento della società e del legislatore dovrebbe essere solo utilitario e rivolgersi a due esclusivi rimedi. Se c’è il pericolo effettivo che il responsabile del delitto vi si abbandoni nuovamente, impedirlo; altrimenti, cavare qualcosa di buono da chi ha fatto quel male.

Nel primo caso, l’effetto utilitario risiede nella protezione della società dal rischio che il responsabile di quel delitto, siccome attualmente ed effettivamente pericoloso, possa nuocere ulteriormente: ed è un rimedio che riguarda una quota del tutto trascurabile della popolazione carcerata. Nel secondo caso, l’utilità sociale dell’alternativa alla pena riguarda pressoché la totalità di quella popolazione, gente che è imprigionata senza che ne guadagnino nulla né la sicurezza, né l’economia, né il tenore civile della comunità libera.

Ciò che purtroppo non si comprende è che la società deve farsi carico del delitto. È costretta a farsi carico del delitto. Non può fare altro, se non mentendo a sé stessa, che sopportarne il peso, perché l’alternativa è fingere di liberarsene aggravando la condizione di chi l’ha commesso. Farsi carico del delitto significa riconoscere che esso può essere compiuto, per quanto si debba operare per prevenirlo. E significa farsi carico del fatto che, quando esso si compie, non esiste genuino e non illusorio mezzo di risarcimento altro che quello di ottenere utilità da chi l’ha commesso.

L’utilità di una persona messa in condizione di lavorare, di studiare, di aiutare gli altri, di arricchire di denaro, di conoscenza, di esperienza e – se glielo si concede – di bontà, la società che in tal modo lo condanna a questo esperimento più difficile, più duro, ma per tutti più proficuo, che è vivere liberamente. Farsi carico del delitto è avere la forza di rifiutare che quelli che l’hanno commesso siano inutilmente puniti. Appunto perché non serve a nulla, semplicemente.

© Riproduzione riservata

Iuri Maria Prado