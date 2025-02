Quello che sta avvenendo oggi negli Stati Uniti merita profonda attenzione, così come ciò che è accaduto nel recente passato, che ha portato per due volte un personaggio come Trump a essere scelto dai cittadini, persino dopo l’assalto a Capitol Hill. È fondamentale riflettere sulle conseguenze pratiche delle politiche attuate negli Stati Uniti dopo la vittoria di Joe Biden nel 2020. Dopo la prima presidenza Trump, infatti, il Partito Democratico ha interpretato quel successo come un vero e proprio mandato per istituzionalizzare l’ideologia progressista, senza valutarne adeguatamente gli effetti sulla vita delle persone. Questo approccio ha generato nuovi problemi.

Un cambiamento significativo

Decisioni ispirate da valori condivisibili, ma scollegate dalla realtà concreta, possano avere conseguenze dannose. Tra gli esempi più significativi ci sono le scelte politiche sull’aumento dei trasferimenti monetari, l’apertura delle frontiere e la riforma della giustizia penale mirata a ridurre le disparità. Sebbene animate da intenzioni nobili, queste scelte hanno prodotto effetti collaterali preoccupanti: l’inflazione ha penalizzato i redditi medi riducendo il potere d’acquisto delle famiglie; la pressione sulle risorse delle comunità locali è aumentata, mentre il traffico di fentanyl ha portato a un drammatico incremento delle dipendenze; infine, la percezione di insicurezza tra i cittadini è cresciuta con l’aumento della criminalità in alcune aree urbane. Questi sviluppi hanno innescato un cambiamento significativo nel clima politico e sociale statunitense, definito brillantemente come “vibe shift” da Sean Monahan, politologo dei Democratic Socialists of America, laureato in scienze politiche alla Brown University e non certo trumpiano. Il concetto di vibe shift descrive un mutamento culturale e politico profondo, una reazione dell’elettorato a politiche percepite come inefficaci o scollegate dalla realtà. Ciò che sta avvenendo dall’altra parte dell’oceano deve farci riflettere: la tentazione di proporre politiche guidate esclusivamente da giudizi morali è forte, ma dobbiamo chiederci se conosciamo davvero gli effetti concreti delle nostre scelte. Coincidono con le paure, le speranze e le necessità dei cittadini? Perseguire una visione eticamente ideale, senza considerare le conseguenze pratiche, rischia di aggravare le disuguaglianze e compromettere il benessere delle persone comuni (come dimostrano le conseguenze delle politiche green sull’industria dell’auto nell’UE).

Il caso italiano

In Italia, dove il tessuto sociale è fragile e le disuguaglianze sono profonde, dobbiamo evitare questi errori. Occorre dare più spazio a soluzioni pragmatiche testate e radicate nella realtà. Questo approccio è già sostenuto da molte amministrazioni locali, da movimenti civici e dai sindaci che lavorano per creare benessere concreto nelle loro comunità, nel futuro ma anche nel presente. Per riuscirci, bisogna entrare in sintonia con la società, sporcarsi le mani e costruire relazioni autentiche con le persone, senza giudicarle. Vuol dire rinunciare all’ambizione di catechizzare gli elettori e favorire la rappresentanza dei loro interessi. Lavorare per, e insieme, agli elettori significa identificare problemi e priorità e trovare risposte condivise. I partiti non dovrebbero avere la pretesa di essere confraternite o fratellanze, ma strumenti pratici per creare intese e maggioranze capaci di promuovere politiche efficaci. È tempo di abbandonare i residui delle vecchie religioni civili del ‘900 e diventare veramente “democratici”. Un centrosinistra che si appropria di questo metodo non deve temere di contaminarsi con la realtà; al contrario, deve abbracciarla, plasmarla e orientarla con una visione inclusiva, pragmatica e non moralizzatrice.

Questo approccio richiede un cambio di mentalità: meno ideologia e più realismo. Troppo spesso, la politica è diventata un palco per slogan narcisistici e battaglie simboliche, anziché uno strumento per incidere concretamente nella quotidianità delle persone, soprattutto di quelle rimaste indietro. Non basta rassicurare i sogni di chi vive comodamente sui cuscini delle ZTL; bisogna lavorare per aiutare chi lotta ogni giorno per migliorare la propria condizione. Una volta, la sinistra aveva questo obiettivo.

Francesco Caroli Associazione Spazio Milano

