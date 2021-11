La variante Omicron è già sbarcata in Italia. Quello che inizialmente era stato annunciato solo come un ‘sospetto’ dalla Regione Campania è stato confermato dall’Istituto superiore di sanità.

Il genoma è stato sequenziato presso il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano da un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico.

Il paziente, residente in Campania, così come i suoi contatti familiari, è in buone condizioni di salute. L’Istituto superiore di sanità ha aggiunto che “sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno gia’ lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici”.

L’ISS in una nota sottolinea che “nell’ambito delle attività di sequenziamento genomico Sars-CoV-2 della rete coordinata dall’Istituto è stata identificata una sequenza nella piattaforma ICoGen riconducibile a quella nota ora come variant of concern (Voc) e definita ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come “Omicron“.

Il campione “è in fase di ulteriore conferma per avere l’assegnazione definitiva del lignaggio che per questa Voc è il B.1.1.529. La possibilità di identificare rapidamente la nuova sequenza e di dare inizio immediatamente alle attivita’ di contact tracing – afferma l’Iss – è stata ottenuta grazie alla presenza di alert sulla piattaforma Icogen che hanno riconosciuto immediatamente la presenza di alcune mutazioni chiave dimostrando l’efficienza della rete italiana di sequenziamento all’operato rapido e efficiente del laboratorio della Asst Fbf-Sacco“.

Attualmente casi di variante Omicron sono già stati accertati in Sudafrica, Botswana, Hong Kong e Israele, mentre in Europa la variante è già arrivata in Inghilterra, Germania e Belgio. Si attendono ancora invece i risultati dei 61 passeggeri (su 600) rientrati venerdì in Olanda con due voli proveniente dal Sudafrica: sono in corso gli esami di sequenziamento per attestare la presenza della nuova variante.

(notizia in aggiornamento)

