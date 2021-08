Durante la notte non sa dove lasciare sua figlia e così la porta con sé. E’ questa la storia di una bambina di 8 anni, costretta alle 3 di notte ad attendere in strada sua madre mentre si prostituiva sulla Litoranea.

A denunciare la presenza della minorenne, visibilmente spaesata, un passante che ha allertato i carabinieri della stazione di Ostia. Giunti sul posto, i militari hanno tranquillizzato la piccola e atteso la madre. Quest’ultima ha raccontato ai carabinieri cosa è accaduto.

La donna è stata costretta a portarla con sé mentre si prostituiva e a lasciarla sola quando è arrivato un cliente, perché non sapeva a come fare. La madre è stata portata in caserma, dov’è stata identificata e denunciata per abbandono di minore per le responsabilità della figlia a suo carico.

La piccola invece è stata portata dagli operatori del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Affidata alle cure alle cure dei medici, la bimba di otto anni è stata sottoposta agli accertamenti necessari al caso. I sanitari hanno rilevato che la piccola è in buona salute e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

