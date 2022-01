Era seduto in pizzeria, a mangiare. Latitante dopo una condanna definitiva da quasi un anno. Un uomo di 48 anni di origini napoletane, commercialista residente in Ungheria, è stato arrestato e trasferito in carcere. Andrea Vetromile è stato arrestato dalla Guardia di Finanza durante dei normali controlli del Green Pass in una pizzeria ad Agnano, quartiere nell’area flegrea.

I militari durante i controlli hanno scoperto che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una condanna emessa nel maggio del 2019, divenuta definitiva nel luglio 2021. I finanzieri hanno quindi notificato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e trasferito l’uomo a Poggioreale.

Vetromile dovrà scontare una pena residua di quasi cinque anni. È stato per anni consulente dell’ex senatore di Forza Italia Sergio De Gregorio e dell’ex direttore de L’Avanti Valter Lavitola. Avrebbe inoltre rivelato, riporta l’Agi, agli inquirenti i meccanismi della cosiddetta compravendita dei senatori e le operazioni grazie alle quali sono stati accantonati fondi neri all’estero attraverso i contributi per l’editoria.

Sul posto era intervenuta una pattuglia del Gruppo di Frattamaggiore. La scoperta dei finanzieri grazie anche al supporto della Sala operativa. L’arresto risale allo scorso 15 gennaio ma è stato reso noto solo oggi.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano