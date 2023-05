È così desolante il livello del dibattito pubblico in Italia che perfino la libido di Laura Chiatti non solo crea un vero e proprio caso, una polemica enorme, ma viene perfino declinato politicamente. Di destra con Chiatti, di sinistra contro – o alcuni vorrebbero farla credere più o meno così. E l’attrice che è dovuta tornare sulle sue parole, per fare chiarezza, smarcarsi dalla rissa. A casa, aveva detto “faccio tutto io, svolgo io quelle mansioni. Anche perché non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a passare l’aspirapolvere. Proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”.

La battuta, la provocazione, la confessione, l’uscita o qual dir si voglia era arrivata a Domenica In, dove l’attrice era arrivata ospite di Mara Venier con il marito Marco Bocci, per presentare il suo ultimo film, La caccia, diretto proprio da Bocci. “Io ci provo, ma lei non vuole farmi pulire o sparecchiare. Si arrabbia”. Aveva detto lui e lei aveva aggiunto: “Mi si abbassa l’eros. Sono antica in questo, rispetto i ruoli”. Apriti cielo. Quelle parole erano diventate argomento di dibattito, sui social la solita zuffa, il profilo dell’attrice è stato riempito dai commenti.

Erano state tacciate di ricalcare un cliché grottesco, uno stereotipo anacronistico, una descrizione desolante della donna e della coppia. “La donna può lavare i piatti e l’uomo no? Nel 2023 in Rai in diretta si dice questo”, si legge in uno dei commenti. Alcuni invitavano l’attrice a vergognarsi delle sue dichiarazioni. “Nel 2023 dire che la donna deve stare al suo posto e fare le pulizie mentre l’uomo non può, che ti si abbassa l’eros, io trovo molto più sexy un uomo che sa cucinare, che mi aiuta a fare le pulizie”, si legge in un altro postato in uno screen dalla stessa attrice.

L’hanno buttata perfino in politica. “92 minuti di applausi. E stima sconfinata”, ha postato sui social l’ex senatore della Lega Simone Pillon, noto per le sue posizioni estreme. Anche i giornali hanno cominciato a cavalcare in un senso o nell’altro la questione. Ecco qua che cos’è la destra, cos’è la sinistra. Laura Chiatti è salita ed è rimasta a lungo tra le tendenze sui social. L’attrice ha deciso infine di tornare sul luogo del delitto con un lungo post sui social network un po’ desolato e un po’ ironico.

“Questo è solo uno dei tanti commenti che sto ricevendo da DONNE, pubblicamente ed in privato. Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica, ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono, mi sento di esporre il mio pensiero, seguendo il principio di libertà che ho sempre coerentemente dichiarato essere per me, un qualcosa per cui vale veramente la pena lottare. Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista…sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza“.

“Mi rincresce che le numerose e gloriose battaglie per la parità dei diritti tra uomini e donne e sulla libertà di pensiero si infrangono miseramente sull’attacco qualunquista ad un pensiero di una donna. È proprio vero che nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si realizza la perfetta uguaglianza è … nel traffico. Ah dimenticavo … Stamattina mio marito ha rifatto il letto, dato l’aspirapolvere e pulito i bagni, e tutto sommato devo dire che ………“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

