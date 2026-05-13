L’estate del 2026 sarà caratterizzata da molte interruzioni ferroviarie lungo la rete italiana. Come confermato anche da Rete Ferroviaria Italiana, i lavori di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture continuerà anche nei mesi di maggiore affluenza turistica. L’obiettivo, è quello di modernizzare le linee e le stazioni grazie agli investimenti collegati al PNRR e ai programmi di sviluppo dell’Alta Velocità.

Le linee coinvolte

Tra le tratte interessate dai principali disagi ci sono anche alcune delle linee più utilizzate dal Paese. La Milano-Bologna, ad esempio, subirà interruzioni tra il 10 e il 17 agosto, mentre la Firenze-Roma vedrà rallentamenti tra il 10 e il 28 agosto, per lavori alla galleria Fabro e il viadotto Paglia. Coinvolta anche la Milano-Venezia, con cantieri previsti tra Verona e Vicenza, e modifiche alla circolazione per circa due settimane. I lavori, riguarderanno anche la Milano-Genova e la Caserta-Foggia, dove saranno attivati autobus sostitutivi e percorsi alternativi per limitare i disagi ai viaggiatori. In Lombardia, Trenord ha già annunciato i cambiamenti su molte linee regionali tra giugno e settembre.

Disagi per pendolari e turisti

Le interruzioni, provocheranno inevitabilmente tempi di percorrenza più lunghi, ritardi e cancellazioni. Secondo il Codacons, questa sarà la terza estate consecutiva all’insegna di forti disagi ferroviari. Molti pendolari, temono difficoltà negli spostamenti quotidiani, soprattutto nelle grandi città e sulle linee regionali più frequentate. Nonostante ciò, RFI sostiene che i lavori siano indispensabili per migliorare sicurezza, puntualità e capacità della rete ferroviaria italiana. L’azienda, ha dichiarato di voler salvaguardare le direttrici turistiche principali, come le linee Tirrenica e Adriatica, per garantire i collegamenti verso le località di vacanza.

I cantieri

Linea AV/AC Milano-Venezia: 2-16 agosto, interruzione di 15 giorni tra Verona e Vicenza per realizzazione attraversamento Vicenza e lavori nella stazione di Montebello con deviazioni di percorso.

Nodo di Firenze: 5 luglio-9 luglio e 26 luglio-30 luglio per la seconda fase della sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino, con soluzioni di viaggio che prevedono navette bus fra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte o deviazioni sulla linea Tirrenica.

Linea AV/AC Milano-Bologna: 10-17 agosto, interruzione di otto giorni tra Piacenza Est e Melegnano per rinnovo deviatoi e soluzioni alternative sulla linea convenzionale Milano-Bologna;

Linea Milano-Genova: dal 3 giugno al 30 settembre sono previste le attività di manutenzione straordinaria del Ponte Po. In particolare, dal 20 luglio al 28 agosto, è prevista l’interruzione completa della linea con soluzioni alternative e allungamenti dei tempi di viaggio.

Linea AV/AC Firenze-Roma: 10-28 agosto, interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord per interventi di manutenzione alla galleria Fabro e al viadotto Paglia. Durante le attività di cantiere, i treni percorrono la linea convenzionale con allungamenti dei tempi di viaggio.

Linea Caserta-Foggia: dal 10 al 30 giugno per il proseguimento di attività previste della nuova linea AV/AC Napoli-Bari. Sono previste soluzioni alternative e corse con bus.

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Riccardo Tombolini