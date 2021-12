Tragedia a Viterbo nella notte di Natale. Enogieru Orobosa, un giovane del 1993 con cittadinanza nigeriana ma nato in Ghana, è stato accoltellato all’addome ed è morto all’ospedale Belcolle del capoluogo della Tuscia a seguito di una lite con un connazionale. Il 28enne è stato colpito da un 31anne, Christopher Nelson, in un appartamento a via Marini 48, a due passi dalla trafficata via Garbini. Il presunto assassino avrebbe inferto alla vittima una coltellata all’addome nel bagno dell’abitazione in cui convivevano. La lite sarebbe scaturita per motivi futili, forse per una doccia.

L’aggressore è in stato di arresto nel reparto di medicina protetta dell’ospedale viterbese, dopo che, da quanto si apprende, avrebbe tentato il suicidio in cella. Sull’omicidio indaga la polizia, intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione di una persona che gridava e chiedeva aiuto. Dopo i rilievi del personale della Scientifica sarebbero stati ascoltati anche alcuni testimoni.

Per le indagini sarà fondamentale il racconto di alcuni residenti dello stabile. “Ho sentito delle urla per la strada, non capivo cosa stesse succedendo. A un certo punto mi pare di aver sentito anche suonare ai campanelli. Ho pensato, per un attimo, che qualche ladro stesse suonando per capire se ci fossero le persone in casa. C’era confusione”. E’ il racconto fornito all’AGI da una residente di via Marini, dove è avvenuto l’omicidio.

Le indagini proseguono con difficoltà. Non è stata ancora trovata l’arma del delitto, un grosso coltello da cucina con cui è stato ucciso il 28enne.

