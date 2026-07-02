Sold out è il termine inglese che meglio si associa agli eventi che ogni anno muovono milioni di persone verso gli stadi in cui la rockstar si esibisce. Il popolo di Vasco continua a sognare e lo fa senza tecnologie e senza intelligenza artificiale, ma attraverso i baci, gli occhi lucidi, le urla a squarciagola e con i seni al cielo sulle note di Rewind; tante speranze che si ritrovano in uno stesso luogo e in quelle parole diventate oramai un appuntamento con la necessità di crederci “ce la farete tutti”. Che Vasco rappresenti il passato, il presente e il futuro della musica lo sanno tutti e per quanto la musica si sia digitalizzata attraverso gli effetti sonori e gli strumenti di veicolazione, il linguaggio di Vasco resta fermo lì, sempre lo stesso, pronto a colpire la sfera più intima e naturale.

Il segreto resta lo stesso di sempre, grandi musicisti e parole che quotidianamente ci teniamo dentro e che Vasco trasforma in melodie. Mai temi politici, mai divisioni, mai morali, Vasco Rossi dal suo palco promuove la libertà di essere stessi e vivere ogni giorno al massimo, esattamente come ha fatto lui ed esattamente come un tempo si pensava che potesse accadere in America quando il sogno era proibito altrove ma non negli uffici e nelle strade di New York. Il popolo del Blasco è fermo lì, a quegli ideali, a quelle storie che un tempo si intrecciavano nelle chitarre di Bob Dylan, nelle ballate degli Eagles o delle attitudini ribelli dei Doors. Era l’America del giornalismo che insegnava al mondo la necessità di cercare la libertà, delle scelte di coraggio, dei grandi temi sociali in cui si sarebbe poi plasmata l’idea di occidente.

Oggi accade ancora qui, in uno stadio qualsiasi, lontano dal mainstream e dalle abitudini che dobbiamo accettare, ecco allora che oltre 3 milioni di persone hanno risposto all’esigenza di evadere per ritrovarsi in una notte piena di verità e facoltà di urlare alla luna che non c’è età, non c’è spazio, non c’è credo e non vi sono limiti al darsi nel rock che unisce il palco alle emozioni che si susseguono in quasi 3 ore di spettacolo. E per il 2027 è pronta Roma, la città eterna, con 10 appuntamenti dove dal buio della scenografia comparirà lui, col suo chiodato, sguardo fermo e una band che porterà migliaia di sognatori verso i luoghi dove non esistono rimpianti e gli errori sono la sola testimonianza di una vera esistenza.

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Mike Zeta