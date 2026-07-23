Zdenek Chovanec è morto all’età di soli 21 anni lo scorso 19 luglio. La notizia è stata riportata dalla FIA, la federazione che gestisce anche la Formula 3 dove gareggiava il pilota ceco-venezuelano. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Chovanec aveva iniziato a correre con i kart all’età di 14 anni, poi è passato alle monoposto a 16. Ha corso all’Euroformula Open e ha iniziato la sua carriera in Formula 3 nel 2021, correndo nel 2022 con il team Charouz e aggiudicandosi cinque vittorie nel Boss GP Championship.

L’addio alle corse

I tempi del team Charouz, Chovanec era amico dei piloti Enzo Fittipaldi e Laszlo Toth, poi ha lasciato le corse nel 2024 per problemi personali. Nel 2023 avrebbe dovuto fare un test per il team Fast Track Racing al Daytona International Speedway nell’ARCA Mernards Series, ma non è mai avvenuto poiché non è mai tornato in condizione per poterlo fare e si è ritirato dopo le sessioni di prova. Da allora, l’unica gara che ha corso è stat un prototipo LMP3 nella Ultimate Cup Series a Estoril. Chovanec è venuto a mancare lo scorso 18 luglio e, oltre al comunicato della FIA, è stato ricordato sui social dall’amico Enzo Fittipaldi.

Le origini

Chovanec era nato in Venezuela e aveva delle radici ceche. Fin da piccolo ha vissuto in Portogallo, tanto che ha sempre corso le sue gare con una licenza portoghese. E’ inoltre stato sempre considerato un giovane talento promettente nella scena degli sport motoristici del paese.

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Riccardo Tombolini