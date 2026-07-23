Archiviato il Mondiale, alcune delle top Nazionali devono archiviare la delusione di un percorso non all’altezza delle loro aspettative. Non solo l’Italia, che ha guardato le rivali giocare per la terza edizione di fila, ma anche l’Inghilterra, la Francia, la Germania e il Brasile sono pronte a ripartire da zero dopo la delusione della Coppa del Mondo. Il valzer degli allenatori è in atto, dunque ecco da chi potrebbero essere allenate le migliori Nazionali .

Guardiola

Pep Guardiola è stato molto vicino alla panchina dell’Italia in questi giorni, con un blitz dei vertici della Figc a Barcellona per illustrargli il progetto azzurro. Ma l’allenatore spagnolo chiede 20 milioni di euro l’anno, cifra proibitiva per la Federazione italiana, dunque la fumata bianca sembra essere sempre più lontana. Secondo il Telegraph, Guardiola sembra intenzionato a mantenere la parola data sul suo anno sabbatico dopo l’addio al City, e probabilmente avrebbe ceduto solo in caso di chiamata di una Nazionale tra Inghilterra e Brasile.

Zidane

Chi invece sa già a che destino andrà in contro è la Francia, che dopo l’addio di Deschamps al termine del Mondiale perso in semifinale, ha già annunciato che la panchina sarà affidata a Zinedine Zidane, che da anni ha sempre dichiarato di aspettare solo l’offerta dei Bleus come ciliegina sulla torta della sua carriera da allenatore. L’ex campione del mondo verrà presentato dalla Federcalcio francese il 28 luglio, che ha stabilito con una nota l’avvento di una conferenza stampa per quel giorno al fine di presentare il nuovo allenatore (che però non è stato menzionato). Salvo sorprese, sarà proprio Zizou.

Klopp

Dopo la clamorosa uscita di scena al Mondiale ai sedicesimi di finale contro il Paraguay, anche la Germania è pronta a cambiare rotta. Nonostante Klopp dopo l’addio al Liverpool aveva dichiarato di essersi ritirato dalla carriera da allenatore, sembra proprio lui l’indiziato numero uno a prendere il posto di Nagelsmann. La Federcalcio tedesca ha convocato per domani alle 11:00 una conferenza stampa a Francoforte, dove con ogni probabilità Jurgen Klopp sarà presentato come nuovo allenatore della Germania.

Ancelotti

Anche il Brasile esce deluso dalla Coppa del Mondo 2026. Non c’è ancora un rischio concreto che Ancelotti possa essere sollevato dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale verdeoro, ma sicuramente dopo la figuraccia di questa edizione il suo posto comincia a non essere più così saldo, e Romario chiede le dimissioni dell’allenatore italiano. Dalle parti di Via Allegri non si è mai fatto il nome di Ancelotti, ma se dovesse essere clamorosamente sollevato dall’incarico brasiliano non è detto che il triumvirato non ci pensi. E il grandissimo rapporto con Maldini potrebbe aiutare.

Van Bommel

Cambio in vista anche per il Belgio, che nonostante il buon percorso al Mondiale ha deciso di non confermare Rudi Garcia sulla panchina della Nazionale. Il nuovo Ct dei Diavoli Rossi sarà Van Bommel, che ha firmato un accordo fino al 2028. Il tecnico olandese esordirà proprio contro l’Italia il 25 settembre, con le due squadre che si sfideranno allo Stadio Olimpico nella prima giornata della fase a giorni della Nations League.

E l’Italia?

Ancora nulla di nuovo sul fronte Italia, con i sondaggi per il nuovo Ct che continuano a creare confusione. Guardiola sembra quasi impossibile da raggiungere, Maldini e Leonardo vorrebbero Pirlo, mentre Malagò opterebbe più per un profilo come quello di Mancini o Conte. Tanti nomi sul piatto, poche idee chiare. Ma la scelta va fatta al più presto, perché tra due mesi parte la Nations League e il nuovo commissario tecnico deve avere tempo di lavorare con la squadra.

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Riccardo Tombolini