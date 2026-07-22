Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella, allenatore della Turchia: questa notte è infatti venuta a mancare la sorella Caterina. Ad annunciarlo, la Federcalcio turca con un comunicato: “Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico“. La sorella dell’aeroplanino era ricoverata da giorni in gravi condizioni. I funerali si terranno nella giornata di oggi alle 16:30 a Castello di Cisterna (Napoli), nella Chiesa di San Nicola.

L’incidente

Caterina Montella era rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente avvenuto nella sua abitazione, e da subito le condizioni sono apparse gravi. La nota della Federcalcio turca, dopo l’annuncio della dipartita, prosegue con un messaggio di cordoglio: “A nome della Federazione Calcistica Turca, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Caterina Montella, in particolare al nostro commissario tecnico“.

La storia di Montella

I funerali si terranno nella città natale di Vincenzo Montella, Castello di Cisterna, prima del trasferimento ad Empoli. L’aeroplanino si è mosso dalla Campania per inseguire il sogno del calciatore, iniziato appunto Toscana, passato per la Liguria con il Genoa prima e con la Sampdoria poi, fino alla definitiva consacrazione con la Roma, con la quale si è laureato campione d’Italia nel 2001. Per lui, anche 20 presenze con la Nazionale, poi l’inizio della carriera da allenatore, cominciata in giallorosso fino alla Nazionale turca. In mezzo le esperienze a Catania, Firenze, Genova (con la Samp), Milano rossonera e Siviglia.

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Riccardo Tombolini