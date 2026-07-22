Carlos Alcaraz è tornato a mostrarsi in pubblico. Il tennista spagnolo è stato immortalato più volte sugli spalti del New York/New Jersey Stadium mentre assisteva alla finale dei Mondiali della sua Spagna. Le immagini mostrate del numero 3 al mondo non hanno particolarmente rassicurato i fan, che hanno appreso di una vistosa protezione al polso del loro idolo. L’immagine di Alcaraz non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla sua presenza ai prossimi tornei, ma il suo nome appare nella entry list sia di Cincinnati che dello US Open.

Da quanto non gioca Alcaraz

L’ultima gara ufficiale disputata da Carlos Alcaraz risale ad aprile, al torneo di Barcellona. Da allora lo spagnolo ha dovuto rinunciare a tutti i tornei della stagione estiva per un infortunio al polso, mancando a Madrid, a Roma, al Roland Garros e a Wimbledon, lasciando al suo rivale Sinner la possibilità di giocare indisturbato. Ora il numero 3 del mondo ha ripreso ad allenarsi in vista degli imminenti Masters 1000, mostrandosi anche nell’esercizio di alcuni palleggi senza tutore.

Quando torna

Carlos Alcaraz ha cerchiato di rosso il Masters 1000 di Cincinnati per il suo rientro, con il torneo che è in programma ad agosto. Subito dopo sarà la volta dell’US Open, e lo spagnolo appare regolarmente iscritto alla entry list e dunque dovrebbe tornare in campo per difendere il titolo conquistato l’anno scorso proprio contro Sinner. Essere segnati in questa pre lista, non significa però avere la certezza di partecipare alla competizione, poiché tanto dipenderà dalle risposte che il polso darà a Carlitos. Dunque, la situazione è quella di un Alcaraz molto motivato a rientrare in campo quanto prima e che si sta allenando con tutte le sue forze, ma che sta anche prendendo con le pinze (come è giusto che sia) la situazione del suo infortunio al polso. Ora lo spagnolo ha nella testa Cincinnati, non resta che aspettare per capire se lo rivedremo nell’eterna rivalità con Jannik Sinner.

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Riccardo Tombolini