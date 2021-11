Il maltempo continua a flagellare Roma. Vento e pioggia non stanno dando tregua alla città da ieri 25 novembre, provocando disagi e anche incidenti stradali. E, a quanto pare, non è finita: per l’ultimo weekend di novembre sono previsti ancora temporali stando a quanto riportato da IlMeteo.it.

Incidenti in tutta la città

Sono stati 26 gli incidenti che si sono verificati in tutta la città da mezzanotte alle sette del mattino di venerdì 26 novembre. La maggior parte sono sinistri di lieve entità, causati soprattutto dalla scarsa visibilità, dalle strade sconnesse e inondate dall’acqua: 5 gli incidenti con feriti, ma fortunatamente nessuno sarebbe in condizioni serie.

Ieri sera la Protezione Civile è intervenuta in via di Capannelle, che è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della grande quantità di acqua e riaperta solo stamattina, ma con delle limitazioni per le due ruote. Mentre altri disagi, sempre legati alle forti piogge, sono stati segnalati in zona Portuense, Ostia e nel III Municipio.

Le previsioni nel Lazio per il weekend

Il tempo non è destinato a migliorare, con gelo e nevicate in arrivo sulle località oltre i 1500 metri e una quota neve in calo nel fine settimana. E infatti i primi fiocchi sono comparsi ieri a Campo Staffi, nel comune di Filettino e oggi a Campocatino, località in provincia di Frosinone.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di ‘condizioni meteorologiche avverse’ dal pomeriggio di oggi, venerdì 26 novembre, e per le successive 12 ore. Si prevedono sul Lazio venti di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e appenninici, oltre che mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalla tarda mattinata e per le successive 18-24 ore si verificheranno ancora precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Freddo in arrivo a Roma

A Roma la temperatura minima è già sotto i 10 gradi e nelle giornate di sabato e domenica continuerà a piovere, con un’allerta meteo gialla.

La giornata più fredda, anche se con cielo limpido, sarà martedì 30 novembre, quando, secondo gli esperti di Meteo.it le temperature saranno comprese tra i 5 gradi di minima e i 10 gradi di massima. Ma non bisogna illudersi: il maltempo dovrebbe tornare già da mercoledì 1 dicembre.

Roberta Davi

