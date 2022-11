Stop ai rincari delle multe, detassate le mance e freni alla flat tax. Questi i punti fondamentali della bozza del disegno di legge di bilancio che circolava ieri in serata. Sono 136 articoli che confermano i punti presentati dal governo Meloni. Il testo conferma i grandi capitoli illustrati dal governo: misure in materia di energia, riduzione della pressione fiscale, misure di sostegno in favore dei contribuenti, disposizioni in materia di entrate, lavoro e politiche sociali, famiglia e disabilità, misure per favorire la crescita degli investimenti, agricoltura e sovranità alimentare, infrastrutture e trasporti, giustizia. La tassa forfait al 15% degli autonomi sale da 65mila a 85mila euro. Con un limite: salta anche nel corso dell’anno, in modo retroattivo, se il contribuente supera i 100mila euro di ricavi o compensi.

Cartelle esattoriali

Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Una bozza della manovra conferma la soppressione delle mini-cartelle. «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015», si legge nel testo.

Sanità

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard «è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024». Sono poi stanziati «650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all’acquisto dei vaccini anti Sard-Cov-2 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19».

Meno obblighi per i Pos

Nuove esenzioni all’obbligo di permettere bassi pagamenti con carte e bancomat limitatamente alle transazioni di valore inferiore ai 30 euro, nelle ipotesi individuate con decreto, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, che stabilisce criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono sospesi i procedimenti ed i termini per l’adozione delle sanzioni.

Stop ai rincari delle multe

Stop all’adeguamento delle multe alla variazione Istat per il prossimo biennio. «In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica – si legge nel testo – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat».

Detassate mance camerieri

Meno tasse sulle mance ai camerieri: l’importo, che costituisce reddito imponibile, sarà tassato ora con una imposta al 5% che sostituisce l’Irpef e le addizionali locali sul reddito. Lo prevede uno degli articoli della manovra contenuto nella bozza definita dal Cdm. Il prelievo ridotto, che dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro, si applica per una quota non superiore al 25% del reddito annuale e per un massimo di 50mila euro.

