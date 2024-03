Bari si è mobilitata. Nella città è infatti andata in scena una partecipata manifestazione, ‘Giù le mani da Bari‘, per esprimere solidarietà al sindaco Antonio Decaro, dopo la decisione del ministro Matteo Piantedosi di nominare una commissione di accesso per valutare l’esistenza di influenze mafiose nel Consiglio comunale.

La manifestazione ‘Giù le mani da Bari’

In piazza per sfilare a Bari, partendo dalla centrale piazza Ferrarese, diverse le sigle insieme a migliaia di cittadini e studenti: presenti membri di Link, Arci Puglia, Libera, Avviso Pubblico. Decine di persone si sono radunate con le fasce tricolori, ovviamente senza essere sindaci: un messaggio di solidarietà diretto a Decaro.

Manifestazione a Bari, il sindaco Decaro: “Non ci vergogniamo più”

Il sindaco Decaro è arrivato alla manifestazione ‘Giù le mani da Bari’ e ha parlato della vicinanza della città: “È una risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia”. “Questa città non si fa ricattare più da nessuno, né dalla mafia né dai politici perché la città negli ultimi 20 anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore. Si è rialzata, è cresciuta, ha recuperato la sua dignità, oggi è orgogliosa di essere ciò che è diventata” ha aggiunto il sindaco.

“Noi baresi non ci vergogniamo più, siamo baresi e siamo orgogliosi di esserlo. Oggi ci sentiamo un po’ tutti baresi, anche i cittadini e sindaci venuti da fuori” ha concluso Decaro.

