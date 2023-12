Il Cdm ha approvato la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica nel corso della discussione parlamentare. Non si può parlare – per carità di Patria – di marchette, ma l’introduzione di emendamenti alla chetichella, per chi frequenta il Parlamento, va sotto quel nome. Arrivano in cavalleria, con l’approvazione a suon di fiducia di una legge di bilancio in cui da un lato è stato impedito alla maggioranza di presentare emendamenti, e dall’altro lasciato campo libero a quelli dei relatori che non incidevano sui grandi temi (per mantenere una parvenza giustificabile), ma contenevano proprio quelle marchette che hanno vietato di fare ai parlamentari. Veicolandole così, sottocoperta. Prebende e regali che erano stati denunciate nei giorni scorsi – da Luigi Marattin di Italia Viva a Elly Schlein, segretaria Pd – che avevano parlato di “Una manovra infarcita di mance e mancette”. Misure micro, tali da passare inosservate o quasi, che messe al microscopio non risultano neanche così piccole.

Manovra, l’extra cash per Golf e spogliatoi rugby

Mentre Governo e maggioranza si battono il petto per Caivano, e parlano di divario da colmare con le zone depresse del Mezzogiorno, sulle località più care alla Lega – quasi tutte al centronord – piove un extra cash non previsto. Così, ad esempio, riceve 600mila euro il laghetto per lo sci nautico a San Gervasio Bresciano, un impianto poco conosciuto dai più, anche in Lombardia. Viene assegnato il doppio esatto, 1 milione e 200 mila euro al Golf club Asiago, un circolo non proprio di bisognosi: 1.200 euro la quota singola di adesione per andare a giocare sulle pendenze del ‘green’ che la rivista Il Mondo del Golf ha insignito del premio quale “Miglior golf club di montagna”. La legge di bilancio – che il Governo assicura avere in considerazione i più deboli – non dimentica le esigenze dei più forti: destina 400 mila euro al rifacimento degli spogliatoi per i giocatori di rugby di Fossano, provincia di Cuneo. Ed è solo un caso se sulla pagina Facebook del Sindaco di Fossano campeggia una foto con Matteo Salvini che lo accompagna sul palco.

Manovra, mance e mancette ai territorio guidati dal centrodestra

Arrivano dalla manovra anche 200 mila euro per rifare i bagni pubblici del campo sportivo di Spilimbergo, in provincia di Pordernone. Sempre per caso, anche lì il Comune è retto da un Sindaco, Enrico Sarcinelli, eletto con il centrodestra a forte trazione leghista. Ma non c’è solo lo sport, nella generosa distribuzione di finanziamenti che cadono ormai a fagiolo, insieme con i regali sotto l’albero di Natale. 400 mila euro vengono assegnati alla voce “Canili e gattili della Val d’Aosta”. Al plurale. Facendo verifiche, e telefonando agli enti della regione francofona, scopriamo però che di canile ne esiste uno solo, ed uno solo è il gattile di cui dispongono i valdostani. Tanto meglio, la divisione del finanziamento sarà più facile. A Cittadella, in provincia di Padova, vanno 100 mila euro per le mura che saranno arricchite da tecnologie come la realtà aumentata, ologrammi e “riproduzioni situazionali a fini didattici”. Un altro emendamento prevede la realizzazione nel comune di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, di un asilo nido per la spesa di 200mila euro annui dal 2024 al 2026.

Manovra, Lollobrigida e le assunzioni

Un territorio, quello di Montereale, del quale è originario il senatore del Maie, il Movimento Associativo degli Italiani all’Estero, Mario Borghese, eletto in Argentina. E ancora: 55 mila euro l’anno sono garantite per due anni alla “Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina”, a Bolsena. Certo, non è una grande cifra. Come d’altronde è piccolo lo storico centro del viterbese, Bolsena, in cui opera l’associazione. Lì il Comune è retto da una giunta civica di centrodestra, inserita in una provincia, quella di Viterbo, dal governo dello stesso segno. C’è poi uno stanziamento di un milione l’anno per i prossimi tre anni all’Associazione Italiana Educatori Finanziari, 3,5 milioni in tre anni per lavori di adeguamento dell’autodromo di Monza e 1,7 milioni per riqualificare un campo sportivo ad Arzano (Na). Al Cognato d’Italia, Francesco Lollobrigida, non viene lesinato niente. 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 vengono destinati all’aumento delle indennità per le operazioni di polizia “destinate alla repressione frodi dei prodotti alimentari”. Viene finanziata l’assunzione di 40 unità di personale non dirigenziale alle dipendenze dell’Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con 1.162.165 euro per il 2024 e 2.324.330 euro per gli anni successivi. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono letteralmente lievitate, con l’aggiunta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. E meno male che la manovra doveva essere blindata e senza emendamenti.

