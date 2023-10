La premier Giorgia Meloni si fa sentire da Bruxelles. Durante il punto stampa al margine del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sui temi attuali, specialmente di politica interna. Dopo le indiscrezioni su possibili dissapori nella maggioranza riguardo in particolare la legge di bilancio, Meloni ha ribadito: “Non ho problemi né con Salvini né con Tajani né con Mediaset. Con Mediaset il governo ha dei rapporti che si hanno con una grande azienda”. Una sottolineatura fatta dalla premier sulla scia della vicenda Giambruno.

Per quanto riguarda la manovra e le notizie circolate nelle ultime ore, la premier ha dichiarato: “Vi sconsiglio di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante”. Bozze che in realtà sono – ormai quasi tradizionalmente – fatte circolare proprio dalla maggioranza per sondare il terreno su possibili misure e problemi. “Stiamo lavorando bene, in dirittura di arrivo” ha spiegato comunque la premier.

In merito alla vicenda che sta tenendo banco in questi giorni, che vede coinvolto il sottosegretario Vittorio Sgarbi, Meloni ha detto la sua: “Il ministro Sangiuliano ha attivato l’Antitrust, aspettiamo le risposte dell’Antitrust e poi valuteremo nel merito”.

