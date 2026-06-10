Il 15 giugno, al Teatro Parenti di Milano, gli Europeisti chiamano a raccolta chi crede ancora che l’Europa sia una patria e non un vincolo. Lo scrivo da promotore dell’iniziativa, e proprio per questo senza l’agio della terzietà: il disagio che vogliamo nominare riguarda tutti e a tutti chiede risposte. Tocca le componenti moderate del centrodestra, i riformisti del Partito democratico, lambisce l’area liberale che rifiuta il bipopulismo di destra e di sinistra. È l’inquietudine di chi sa di non avere più una casa.

Il Partito democratico, ormai subordinato all’agenda politica di Conte e di Avs, ha smesso di rappresentare la sua componente riformatrice se non come zavorra da gestire. Sull’altro versante, la galassia moderata che pure abita la maggioranza si scopre afona ogni volta che il sovranismo detta i tempi: europeista nei convegni, silenziosa nelle votazioni che contano. Il fronte liberale, frantumato in sigle che si elidono a vicenda, paga un’irrilevanza che nessun accordo dell’ultimo minuto ha mai sanato. I partiti maggiori non assorbono più quella domanda. Non possono, perché le loro geometrie interne lo impediscono. E forse — è il sospetto più amaro — non vogliono: un riformismo organizzato è scomodo per chi ha costruito la sopravvivenza sulla sua dispersione.

Qui sta il punto che il progetto lanciato da Pina Picierno costringe finalmente a nominare, e che l’appuntamento milanese vuole tradurre in un luogo fisico, in volti che si guardano. Non l’ennesimo cespuglio centrista, di quelli che nascono per pesare in una trattativa e muoiono il giorno dopo averla persa. Ma la forma di una cultura politica che esiste, produce classe dirigente, amministra città e regioni, e resta priva di una rappresentanza nazionale che ne raccolga la voce. Una cultura che ha nell’Europa non un’etichetta ma la propria misura: l’idea che la sovranità, nel mondo dei blocchi continentali, o è condivisa o non è. Senza quel domicilio, ogni riformista è un ospite tollerato a tempo. Ciò che manca non è l’analisi, che Claudio Velardi ha già illustrato con nettezza su queste pagine. Manca un atto. Un ultimo passo che non è tattica ma carattere: il coraggio di non essere più il primo di una piccola formazione per diventare uno tra pari in un disegno grande; l’orgoglio di rivendicare una storia senza complessi verso i due poli; la responsabilità di chi capisce che l’irrilevanza, a furia di rinviare, diventa una condizione. Devolvere sovranità a un progetto comune non è un sacrificio. È l’investimento che, in questa stagione, possa ancora rendere. Il resto sono veti che si raccontano come prudenza.

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Sergio Scalpelli