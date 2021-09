La movida non si ferma e le discoteche non chiudono nonostante la pandemia di coronavirus e le disposizioni del ministero della Salute su tutto il territorio nazionale. A Roma, a due passi dal Colosseo, una discoteca ha intrattenuto mille clienti con musica e balli. Tutti rigorosamente senza mascherina.

La Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta ieri sera ha disposto la chiusura per cinque giorni del locale nel centro della Capitale e sono in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa. I caschi bianchi, fingendosi clienti, una volta entrati nella discoteca hanno trovato oltre mille persone intente a ballare in spregio della normativa anti Covid-19.

Dall’inizio del weekend, questo è il secondo intervento delle autorità, che venerdì sera ha disposto la chiusura per cinque giorni di un locale sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia. Uno dei titolari della società che gestisce il locale, il Pata Azul, ristorante dello stabilimento Village, è stato denunciato in stato di libertà per “esercizio di attività di pubblico intrattenimento e spettacolo in assenza delle autorizzazioni”. Nel locale, polizia e carabinieri avevano trovato oltre 400 persone, tutte senza mascherina, che ballavano a ritmo di musica.

Più di un migliaio le verifiche effettuate dalle pattuglie in questo fine settimana, con particolare attenzione ai luoghi tipici della movida, dal litorale romano al centro storico. L’intervento delle forze di polizia era finalizzato alla vigilanza sul rispetto delle regole anti alcol, delle disposizioni per il contrasto della diffusione da Covid-19, e per contrastare comportamenti irregolari alla guida. Circa 50.000 euro l’importo totale delle sanzioni comminate.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console