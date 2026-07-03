Questa notte sarà il turno dell’Argentina di Messi, che alla mezzanotte italiana sfiderà la sorpresa Capo Verde al Miami Stadium in un match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Gli africani si giocano la storia contro i campioni in carica, non hanno nulla da perdere e tenteranno di fare l’impresa. Non sarà facile, dato che oltre all’altissimo livello della squadra di Scaloni, questa non viene eliminata in una competizione dal 2019, quando a Belo Horizonte perse la semifinale della Copa America contro il Brasile. Da allora, l’Albiceleste ha vinto la Copa America nel 2021 e nel 2023, oltre che l’ultima Coppa del Mondo nel 2022.

Capo Verde arriva a questo appuntamento da imbattuto, dopo tre pareggi nel girone contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. In particolare la prova contro la Spagna ha dimostrato che la squadra africana può sorprendere chiunque e non è una squadra da sottovalutare. Giocano con un blocco basso pronti a sorprendere l’avversario in contropiede, dunque penetrare la loro difesa potrebbe risultare arduo anche per i campioni in carica.

Probabili formazioni

Lionel Scaloni dovrebbe partire con Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina davanti a lui. In mediana chance per De Paul, Mac Allister, Fernandez e Almada, davanti giocheranno Messi e Lautaro. Bubista risponderà con Vozinha a difendere i pali, coadiuvato da Sidny Lopes Cabral, Borges, Moreira e Roberto Lopes. A centrocampo spazio a Lenini, con Mendes, Duarte, Monteiro e Jovane Cabral che agiranno alle spalle di Livramento. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Lautaro Martinez, Messi. All. Scaloni

Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Sidny Lopes Cabral, Borges, Roberto Lopes, Moreira; Lenini; Jovane Cabral, Duarte, Monteiro, Mendes; Livramento. All. Bubista

Dove vedere la partita

La partita tra Argentina e Capo Verde sarà visibile su Dazn, oltre che in chiaro su Rai 1 e RaiPlay. Possibilità di visione dall’estero tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini