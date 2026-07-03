Argentina-Capo Verde
Mondiali 2026, Argentina-Capo Verde: dove vederla gratis e le probabili formazioni
Questa notte Messi e compagni cercano il pass per gli ottavi contro la sorpresa africana. Tutto quello che c’è da sapere
Questa notte sarà il turno dell’Argentina di Messi, che alla mezzanotte italiana sfiderà la sorpresa Capo Verde al Miami Stadium in un match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Gli africani si giocano la storia contro i campioni in carica, non hanno nulla da perdere e tenteranno di fare l’impresa. Non sarà facile, dato che oltre all’altissimo livello della squadra di Scaloni, questa non viene eliminata in una competizione dal 2019, quando a Belo Horizonte perse la semifinale della Copa America contro il Brasile. Da allora, l’Albiceleste ha vinto la Copa America nel 2021 e nel 2023, oltre che l’ultima Coppa del Mondo nel 2022.
Capo Verde arriva a questo appuntamento da imbattuto, dopo tre pareggi nel girone contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. In particolare la prova contro la Spagna ha dimostrato che la squadra africana può sorprendere chiunque e non è una squadra da sottovalutare. Giocano con un blocco basso pronti a sorprendere l’avversario in contropiede, dunque penetrare la loro difesa potrebbe risultare arduo anche per i campioni in carica.
Probabili formazioni
Lionel Scaloni dovrebbe partire con Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina davanti a lui. In mediana chance per De Paul, Mac Allister, Fernandez e Almada, davanti giocheranno Messi e Lautaro. Bubista risponderà con Vozinha a difendere i pali, coadiuvato da Sidny Lopes Cabral, Borges, Moreira e Roberto Lopes. A centrocampo spazio a Lenini, con Mendes, Duarte, Monteiro e Jovane Cabral che agiranno alle spalle di Livramento. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:
Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Lautaro Martinez, Messi. All. Scaloni
Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Sidny Lopes Cabral, Borges, Roberto Lopes, Moreira; Lenini; Jovane Cabral, Duarte, Monteiro, Mendes; Livramento. All. Bubista
Dove vedere la partita
La partita tra Argentina e Capo Verde sarà visibile su Dazn, oltre che in chiaro su Rai 1 e RaiPlay. Possibilità di visione dall’estero tramite connessione VPN.
© Riproduzione riservata