Questa sera, alle 20:00 italiane, Australia e Egitto si sfidano al AT&T Stadium di Arlington in Texas, in una partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Chi passa se la vedrà agli ottavi contro la vincente di Argentina – Capo Verde. I ragazzi di mister Popovic arrivano a questo appuntamento con il peso di non aver mai vinto una partita in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale, e ora vogliono cambiare la storia dopo aver chiuso un ottimo girone al secondo posto dietro agli Stati Uniti.

L’Egitto di Hassan ha invece già scritto la storia, approdando per la prima volta alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, chiudendo il girone al secondo posto a pari merito del Belgio, passato primo. Per questa partita tutti gli occhi sono sulle condizioni di Mohamed Salah, che ha rimediato una lesione al tendine nell’ultima uscita contro l’Iran e la sua presenza è dunque incerta. In caso di forfait, l’attacco egiziano sarà nelle mani di Marmoush. L’Australia dovrà invece fare a meno degli infortuntai Leckie e Italiano, con Popovic che punterà tutto su Irankunda.

Probabili formazioni

Tony Popovic dovrebbe giocarsi questa partita con Beach in porta, Circati, Souttar e Herrington davanti a lui. Bos, O’Neill, Irvine e Behich presidieranno il centrocampo, mentre Volpato e Metcalfe agiranno alle spalle del centravanti Irankunda. Dall’altra parte mister Hassan risponderà verosimilmente con Shobeir tra i pali, linea difensiva composta da Hafez, Ibrahim, Hany e Fathi. A centrocampo spazio a Ateya e Saber, con Ziko, Salah e Ashour a supporto della punta Marmoush. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Metcalfe; Irankunda. All. Popovic

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hafez, Ibrahim, Hany, Fathi; Ateya, Saber; Ziko, Salah Ashour; Marmoush. All. Hassan

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile esclusivamente su Dazn, dunque non in chiaro.

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Riccardo Tombolini