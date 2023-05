Morta, all’età di 83 anni, Tina Turner. A darne notizia il suo portavoce: “Tina Turner, la regina del Rock’n Roll’ è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Tina Turner vantava una carriera durata oltre mezzo secolo, che va dagli anni sessanta agli anni duemila, ed è stata definita “La regina del rock and roll”. Cantante, ballerina e attrice statunitense era nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee. All’anagrafe Anna Mae Bullock, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’50 come membro del duo Ike & Tina Turner. Il gruppo ha ottenuto successo con canzoni come “A Fool in Love” e “River Deep – Mountain High”.

Nel 1991, assieme all’ex marito Ike Turner, è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, e nel 1967 è diventata la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Dopo il divorzio, Tina ha intrapreso una carriera solista e si è rivelata un’incredibile artista indipendente. Un’icona della musica, una voce potente e una presenza scenica straordinaria, dunque: ci lascia un’artista amata e rispettata in tutto il mondo per il suo talento e la sua autenticità.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello