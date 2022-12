Un barchino di appena sei metri è affondato ieri sera nelle acque di Lampedusa. Trentadue migranti, fra cui tre donne, sono stati salvati da una motovedetta della Guardia Costiera. Vi sono però quattro dispersi, fra cui due bambini di 6 mesi e 6 anni i cui genitori sono riusciti a sbarcare insieme agli altri migrati sull’isola. Gli altri due di cui non si hanno notizie sono due uomini. Quattro dei trentadue migranti salvati ieri sera, dopo che erano finiti in acqua perché il barchino di ferro sul quale viaggiavano verso Lampedusa è affondato, sono stati portati, subito dopo l’approdo a molo Favarolo, al Poliambulatorio. Le emergenze mediche erano dovute allo stato di ipotermia e al fatto che qualcuno aveva bevuto acqua di mare. Appena venerdì, altri quaranta migranti, fra cui sette donne e un bambino, sono stati salvati dopo che la loro imbarcazione si è ribaltata a 40 miglia dalla costa di Lampedusa. Tre i dispersi che, secondo le ipotesi, potrebbero essere rimasti imprigionati nello scafo del natante.

“Intervenga l’Europa. C’è troppo silenzio e troppo immobilismo attorno a questi morti”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, in merito all’ennesimo naufragio registrato ieri sera nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie. Quattro i migranti dispersi, fra cui due fratellini di 6 mesi e 6 anni. Mannino, eletto sindaco a fine dello scorso giugno, dice: “In poco più di 5 mesi ho accolto e dato bare a 18 persone, fra cui tantissimi bambini. Ma ci sono stati anche i dispersi, tantissimi di cui non è stato trovato nemmeno il cadavere. Intervenga l’Europa. Serve cambiare immediatamente il regolamento di Dublino e serve, concretamente, una collaborazione tra gli Stati membri”.

