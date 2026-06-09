Ci sono momenti in cui fatti distinti, letti insieme, rivelano qualcosa di più profondo del loro significato immediato. La conferma della grazia a Nicole Minetti e l’archiviazione delle accuse nei confronti di Silvio Berlusconi sono uno di quei momenti. Non sono episodi isolati: sono le facce della stessa medaglia. Partiamo dai fatti: il 18 febbraio 2026 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella concede la grazia a Minetti. Nei mesi successivi si scatena il consueto meccanismo: sospetti, incriminazioni, ricostruzioni mediatiche spesso presentate come verità acquisite. Poi arrivano le verifiche. E a giugno la Procura Generale di Milano, dopo approfonditi accertamenti anche tramite Interpol, conferma: nessun elemento nuovo, nessuna irregolarità, accuse rivelatesi infondate. La sequenza è ormai nota, quasi rituale: prima il processo mediatico, poi, eventualmente, quello reale.

Sul fronte di Silvio Berlusconi, il copione non cambia. Il 15 gennaio 2026 la magistratura di Firenze archivia le accuse legate alle stragi del 1993. Un’indagine durata decenni, che si chiude senza esiti giudiziari. Eppure, per anni, quell’ipotesi è rimasta sospesa nello spazio pubblico come un’ombra permanente, alimentando una narrazione in cui il sospetto vale quanto, se non di più, della prova. Qui non si tratta di difendere persone o carriere politiche. Si tratta di prendere atto di un meccanismo perverso. Un meccanismo in cui l’accusa diventa condanna anticipata, e l’archiviazione o l’assoluzione arriva sempre troppo tardi per incidere sulla percezione collettiva. Il caso Minetti è emblematico e impone una riflessione sul ruolo della cosiddetta “gogna mediatica” e sulla sua capacità di influenzare il giudizio collettivo ben prima delle conclusioni giudiziarie.

Lo stesso vale, su scala diversa, per Berlusconi. Una lunga sequenza di procedimenti, molti dei quali conclusi senza condanna, che tuttavia hanno contribuito a definire un’immagine pubblica consolidata ben oltre gli esiti giudiziari. È qui che nasce, per una parte consistente dell’opinione pubblica, la percezione di un accanimento: non tanto nei singoli atti, quanto nella loro reiterazione e nel loro impatto mediatico. Il punto, allora, non è stabilire che abbia ragione “in assoluto”. Il punto è chiedersi se questo equilibrio tra giustizia, informazione e politica sia ancora sostenibile in una democrazia matura. Perché quando il dibattito pubblico si nutre di sospetti più che dei fatti, la democrazia subisce un vulnus. E quando la reputazione viene costruita (o distrutta) prima delle sentenze definitive, il principio di garanzia perde forza (viene meno quando le archiviazioni o addirittura le assoluzioni diventano notizie marginali rispetto alle accuse): si crea una distorsione difficile da ignorare.

In questo quadro, c’è un elemento che merita di essere evidenziato con chiarezza. Una parte della cultura politica, in parte quella riconducibile a una “certa” sinistra, ha spesso mostrato negli anni una certa indulgenza verso queste dinamiche quando colpivano avversari politici. Non sempre, non ovunque, ma abbastanza da alimentare una percezione diffusa. È una responsabilità che non può essere liquidata come propaganda. Perché il garantismo non può essere a geometria variabile: vale sempre, oppure smette di essere un principio e diventa uno strumento. Questo non significa negare il ruolo della magistratura né minimizzare eventuali responsabilità individuali. Significa, al contrario, difendere la credibilità delle istituzioni, che passa anche dalla loro capacità di essere imparziali.

Le vicende di Minetti e Berlusconi si possono leggere come un monito, e ci mettono davanti a una domanda semplice e scomoda: siamo ancora in grado di distinguere tra accusa e colpevolezza? Tra narrazione e realtà? In definitiva, siamo capaci di rispettare nei fatti la nostra Costituzione quando all’articolo 27 recita che “l’imputato è considerato innocente fino a sentenza definitiva”? Se la risposta è incerta, allora il problema più che i singoli casi riguarda la qualità della nostra democrazia. E ignorarlo o, peggio, minimizzarlo, è un lusso che non possiamo permetterci.

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Antonio Bargone