Siamo il Paese dei dibattiti infiniti, della ciclicità fine a sé stessa, della polarizzazione forzata e portata all’estremo, e siamo impantanati su noi stessi. Se prendessimo in analisi gli ultimi quarant’anni della storia repubblicana (saranno ottanta totali il prossimo 2 giugno), scopriremmo che i temi al centro del dibattito politico sono gli stessi. Non è cambiato nulla. Certo, ai vecchi partiti della cosiddetta Prima Repubblica si sono sostituiti quelli della seconda; con le leggi elettorali abbiamo modificato la costituzione materiale, pensando così di aggirare l’ostacolo dogmatico e fasullo della “costituzione più bella del mondo” che, per inciso, non esiste e non può esistere. Ma il dibattito è rimasto immutato: riforme istituzionali, nucleare, prostituzione, leggi elettorali, giustizia, modello di immigrazione, politica estera filo-occidentale.

Prendete in mano un quotidiano del 1988, del 1998 o di oggi e, con meno stile, meno spessore e maggiore disillusione, troverete gli stessi temi e spesso le stesse facce con qualche ruga in più. Ma la cosa che più lascia interdetti è la nostra incapacità di superare la conflittualità per approdare a un risultato fattivo o, peggio ancora, di riconoscere gli errori quando sono stati commessi – seppur sull’onda emotiva – addirittura ben due volte, come nel caso del nucleare. Siamo il Paese dei “no”, che preferisce demolire piuttosto che costruire, e forse solo riconoscendo questo nostro autolesionismo nazionale potremo salvarci. Pensate al nucleare: necessario, sicuro, persino ecologico, eppure ancora ostracizzato da chi va cercando sassi sui letti dei torrenti in estate o pensa di alimentare l’Italia con le pale eoliche; ascoltate le loro obiezioni di oggi e scoprirete che, non potendolo contrastare nella fattibilità tecnica, lo bocciano sul piano dell’attuale emergenza. “Ci vogliono trent’anni”, dicono loro, “il costo dell’energia è un problema di oggi”.

Questo nessuno lo nega, anzi; ma il nostro vero limite sta tutto qui: noi non sappiamo immaginare politiche di lungo respiro, pensiamo all’oggi e solo all’oggi. C’è una sola differenza tra l’Italia di ieri e quella di oggi: una volta governavamo il presente e costruivamo il futuro, mentre oggi distruggiamo il presente e rimandiamo il futuro, dimenticandoci che il presente si può anche tamponare, ma il futuro va costruito, come le centrali nucleari di cui abbiamo un disperato bisogno.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro