L’attore Will Smith ha rischiato l’arresto per il sonoro ceffone rifilato domenica a Chris Rock durante la notte degli Oscar. A rivelarlo è stato il produttore degli Oscar, Will Packer, in un’intervista esclusiva alla trasmissione ‘Good Morning America‘ dell’emittente Abc.

La polizia di Los Angeles era infatti pronta ad ammanettare Smith, vincitore della sua prima statuetta dell’Academy proprio domenica per la sua interpretazione in ‘Una famiglia vincente – King Richard’, dopo lo schiaffo al comico Chris Rock che sul palco aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith, e sulla sua alopecia.

Un arrestato che non è avvenuto, ha rivelato Packer, perché Chris Rock non ha voluto sporgere denuncia sul momento. “Gli agenti gli dicevano: “‘Siamo preparati, siamo pronti a prenderlo in questo momento'”, ha raccontato Packer svelando i retroscena della serata. “‘Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo’. Gli esponevano le opzioni e mentre parlavano, Chris diceva ‘No, sto bene’”.

Packer nell’intervista all’Abc ha spiegato che era seduto con Chris Rock quando si sono presentati alcuni agenti della polizia di LA per parlargli di quanto accaduto sul palco. Quando gli hanno chiesto se voleva che agissero, il comico ha risposto di no. La polizia di Los Angeles ha poi dichiarato che Rock aveva deciso di non sporgere denuncia contro Smith.

L’Academy aveva già dichiarato mercoledì che era stato chiesto Will Smith di lasciare la cerimonia dopo l’aggressione a Chris Rock, schiaffeggiato mentre presentava il vincitore del premio come miglior documentario, ma che l’attore si era rifiutato. Nei confronti del neo premio Oscar è stato avviato un procedimento disciplinare per violazione degli standard di condotta dell’Academy, che potrebbe comportare la sospensione, l’espulsione o altre sanzioni.

Nei giorni scorsi Will Smith aveva quindi pubblicamente chiesto scusa anche a Chris Rock, dopo aver chiesto perdono ai presenti alla cerimonia degli Oscar già dal palco dove ha ricevuto la sua statuetta. “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e ho sbagliato. Sono imbarazzato e il mio gesto non è proprio indicativo dell’uomo che voglio essere – aveva scritto su Instagram il vincitore dell’Oscar come miglior attore -. La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Sulla vicenda era poi tornato anche Chris Rock. Il comico da Boston, dove era impegnato per uno spettacolo del suo tour, rivolgendosi al suo pubblico col solito sarcasmo aveva commentato così quanto accaduto agli Oscar: “Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello“.

