Non che ci si aspettasse diversamente, ma ora la conferma è arrivata. Vladimir Putin si ricandida alle elezioni in Russia che sono previste per il prossimo marzo. Il presidente russo ancora non aveva annunciato ufficialmente la sua ricandidatura e per farlo ha scelto un modo particolare, ma anche un tempismo giudicato sorprendente da alcuni analisti che non si aspettavano così tanto anticipo.

L’annuncio della ricandidatura di Putin

Durante la cerimonia di consegna della medaglia della Stella d’Oro agli Eroi della Russia al Cremlino, Putin ha infatti lanciato la notizia in maniera in apparenza spontanea. Nel video diffuso dai canali russi, si vede il presidente parlare con il tenente colonnello Artem Zhoga, ufficiale dell’esercito ma anche comandante di un battaglione paramilitare che combatte in Donbass da anni.

Zhoga – a favor di telecamere – ha cominciato a elogiare Putin per quanto fatto per la Federazione Russa e per il Donbass, chiedendogli poi di candidarsi perché “c’è tanto lavoro da fare ancora”. “Grazie alle tue azioni, alle tue decisioni, abbiamo ricevuto libertà e il diritto di voto” ha continuato il tenente dell’esercito russo. “La Russia ha bisogno di te, noi abbiamo bisogno di te” ha concluso Zhoga.

Il presidente, nel rispondergli, ha ammesso che “in tempi diversi avrei avuto pensieri differenti, ma adesso hai ragione”. “Adesso è il tempo di prendere una decisione. Correrò per la carica di presidente della Federazione Russa” ha dichiarato Putin.

Le elezioni in Russia

Sempre oggi il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova ha affermato che le elezioni si svolgeranno su tre giorni, dal 15 al 17 marzo 2024. Un formato che sta diventando tradizionale per il sistema elettorale russo, considerando che la prima volta del voto spalmato su tre giorni è stato durante la pandemia per garantire la sicurezza dei cittadini. Ovviamente non sembrano esserci possibili candidati che possano mettere a rischio la vittoria di Putin.

