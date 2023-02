Addio al re del giornalismo e del talk show per eccellenza. La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (l’ingresso sarà consentito dal Portico del Vignola). I funerali, invece, si svolgeranno lunedì 27 febbraio alle 15,00 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. A farlo sapere ai tantissimi amici e fan di Maurizio Costanzo è il Comune di Roma.

Attesi anche tantissimi telespettatori che semplicemente lo seguivano in tv e lo amavano per la sua semplicità nel raccontare storie di politica, amori, processi e mafia.

La camera ardente per chi vorrà dare l’ultimo saluto a Costanzo sarà aperta al pubblico il 25 febbraio dalle 10,30 alle 18,00 e il 26 febbraio dalle 10,00 alle 18,00.

Maurizio Costanzo, è morto a 84 anni. A comunicarne la scomparsa è stato il suo ufficio stampa oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Costanzo -secondo quanto riportato dal Corriere.it – è morto nella clinica Paideia dove era ricoverato da diverse settimane. In passato si era sottoposto a un intervento chirurgico a cuore aperto e negli anni a seguire si era sottoposto a numerosi ricoveri, senza mai cedere di un millimetro. Nonostante non fosse in forma, è rimasto vigile fino agli ultimi giorni prima di spegnersi per sempre. E dalla clinica ha seguito anche l’ultima edizione del festival di Sanremo.

L’ultima apparizione in televisione è stata quella in collegamento con Verissimo, nella puntata dell’8 gennaio. La conduttrice Silvia Toffanin l’ha intervistato e Costanzo ha parlato del suo amore per il giornalismo, della voglia di tenersi sempre impegnato, del rispetto e dell’amore per la moglie Maria De Filippi.

