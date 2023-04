È già esplosa la festa Scudetto a Napoli. Diecimila persone hanno atteso ieri notte la squadra a Capodichino dopo la vittoria degli azzurri a Torino contro la Juventus. Dopo la 31esima giornata il Napoli ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica. L’ufficialità dello Scudetto potrà arrivare già alla prossima partita. La città si prepara da mesi con addobbi, sarà il terzo successo dopo i due Scudetti dell’era Maradona.

La vittoria era stata siglata nei minuti di recupero da Giacomo Raspadori. Un tiro a volo di sinistro su cross di Elmas. 1 a 0. Gol Scudetto. È partita in campo la festa dei calciatori azzurri, è continuata negli spogliatoi e sull’aereo di ritorno, è esplosa a Napoli. All’aeroporto sono arrivati in diecimila. Il pullman è uscito intorno alle 2:30 da Capodichino. Sul tetto sono sbucati i calciatori Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano, Frank Anguissa, il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il traguardo ormai è prossimo. Il Napoli ha 78 punti, quelli in palio in campionato sono ancora 21. La prossima giornata la Salernitana arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona alle 15:00, sabato 28 aprile. La vittoria matematica arriverà già alla prossima giornata se il Napoli batterà la Salernitana al Maradona e se la Lazio non andrà oltre il pareggio domenica prossima in casa dell’Inter a San Siro. Sarebbero 20 i punti di distacco a sei giornate dalla fine.

La vittoria potrebbe arrivare invece nel turno infrasettimanale del 2 maggio, con una vittoria sull’Udinese, qualora la Lazio dovesse vincere a Milano. All’ultima giornata del 4 giugno il Napoli giocherà in casa contro la Sampdoria. Le autorità cittadine discutono ormai da tempo delle modalità dei festeggiamenti. Si è parlato anche di eventi dislocati in piazze differenti.

