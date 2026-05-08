Quando Ted Turner annunciò la nascita della CNN il 1° giugno 1980 ad Atlanta, gran parte del mondo televisivo americano guardò il progetto con scetticismo. Le grandi reti generaliste come CBS e ABC consideravano l’idea di un canale di informazione attivo ventiquattr’ore su ventiquattro una follia editoriale ed economica. Turner immaginò un flusso continuo di notizie senza interruzioni capace di accompagnare gli spettatori in ogni momento della giornata. Fu una rivoluzione culturale prima ancora che tecnologica. Turner comprese con largo anticipo che il pubblico non voleva più aspettare il telegiornale della sera per sapere cosa stesse accadendo nel mondo. Voleva vedere gli eventi mentre succedevano. Questa intuizione cambiò per sempre il rapporto tra televisione, tempo e informazione.

Il momento che cambiò la storia della CNN arrivò però nel 1991, durante la Guerra del Golfo. Fu il primo conflitto seguito praticamente in diretta televisiva globale. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, milioni di persone nel mondo accesero la televisione e videro qualcosa che fino a quel momento sembrava impossibile: una guerra raccontata in tempo reale. Dal terrazzo dell’hotel Al-Rashid di Baghdad, il giornalista Peter Arnett descrisse in diretta l’inizio dei bombardamenti americani contro l’Iraq. Con un’antenna satellitare che oggi apparirebbe quasi archeologia tecnologica, la CNN trasmise immagini e racconti dal cuore del conflitto mentre le esplosioni illuminavano il cielo della capitale irachena. Le parole di Arnett entrarono nella storia della televisione: “Il cielo di Baghdad è illuminato dai razzi americani che bombardano la città”. Quella notte il mondo cambiò. E cambiò anche il ruolo della televisione. La CNN divenne improvvisamente il centro dell’informazione globale.

Nacque così quello che molti studiosi definirono il “CNN Effect”: la capacità della televisione in diretta di influenzare l’opinione pubblica, le decisioni politiche e perfino le strategie militari. Se durante la Guerra del Vietnam la televisione aveva già mostrato la forza delle immagini nel modificare la percezione dei conflitti, con la Guerra del Golfo l’impatto fu amplificato in maniera esponenziale. La differenza era la simultaneità. Gli eventi non venivano più raccontati dopo ore o giorni: accadevano davanti agli occhi degli spettatori. Fu l’inizio della globalizzazione dell’informazione televisiva. Ted Turner viene oggi considerato uno degli editori più innovativi del Novecento proprio per questa capacità di immaginare un modello completamente nuovo. L’eredità della CNN è ancora evidente oggi. In un mondo dominato dagli smartphone, dai social network e dalle notifiche continue, il concetto di informazione come flusso ininterrotto appare normale. Ma all’inizio degli anni Ottanta era una visione quasi impensabile. Turner comprese prima di molti altri che il valore della notizia sarebbe stato sempre più legato alla rapidità e all’immediatezza. Con la CNN, Ted Turner non si limitò a fondare un canale televisivo. Ridefinì il modo in cui il mondo guarda, consuma e vive l’informazione.

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Tullio Camiglieri