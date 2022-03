Secondo i dati diffusi dalle autorità ucraine, dall’inizio dell’invasione russa sono 108 i bambini morti a causa dell’azione dell’esercito di Mosca. Altri 120 sono rimasti feriti. Le città dove si sono registrate più vittime tra i minori sono Kiev (52), Kharkiv (34), Donetsk (25), Chernihiv (24), Mykolaiv (20), Zhytomyr (15), Sumy (14) e Kherson (10). A questo sommario bilancio manca il dato dei bambini che vivono a Mariupol, la città portuale al sud dell’Ucraina letteralmente devastata dai bombardamenti dell’esercito del Cremlino.

Secondo l’Onu sono almeno 925 i civili rimasti uccisi in Ucraina dal 24 febbraio scorso. E’ questo il bilancio aggiornato diffuso dall’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani al 26esimo giorno di guerra dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tra le vittime vi sono almeno 137 donne, 39 bambini, 11 ragazze e 25 ragazzi. I feriti sono almeno 1.496.

I bombardamenti hanno inoltre danneggiato più di 411 istituzioni educative (scuole in primis), 63 delle quali sono state completamente distrutte. Danni maggiori a Donetsk (119), Charkiv (77), Mykolaivska (30), Sumy (28), Kievska (35), Kherson (21) e Kiev (24). Più di 11 ospedali e 3 centri di riabilitazione sono stati bombardati, anche quelli che ospitano bambini con disabilità.

Continua a lavorare h24 l’ospedale pediatrico di Kiev dove medici e infermieri vivono lì da settimane. Fra i ricoverati – così come riporta l’agenzia Aska – un ragazzino di 13 anni miracolosamente sopravvissuto alla pioggia di proiettili che ha colpito la macchina su cui viaggiava con suo padre e un cugino di 6 anni. Lui è l’unico ad esserne uscito vivo. “La sua faccia era ferita, mascella, naso e gamba rotti – dice la madre – è stato colpito al braccio, in due punti alle gambe e aveva un proiettile o due nella schiena“.

“SEI MILIONI DI BIMBI A RISCHIO, UNO SU CINQUE E’ ALL’ESTERO”

Secondo Save the Children ad oggi circa sei milioni di bambini sono intrappolati all’interno dell’Ucraina e sono in grave pericolo a causa dei crescenti attacchi a scuole e ospedali. Molti di loro sono al riparo all’interno di edifici che rischiano di essere attaccati da un momento all’altro, in pericolo di essere feriti o perdere la vita, senza cibo, acqua pulita e assistenza sanitaria. Le aree urbane di tutto il Paese sono state ripetutamente bombardate, intere strade sono state ridotte in macerie. Almeno 464 scuole e 43 ospedali sono stati danneggiati. L’incessante bombardamento ha costretto almeno un bambino su cinque in Ucraina, più di 1,5 milioni, a fuggire dal Paese, mentre quasi 6 milioni sono rimasti all’interno.

Nella città assediata di Mariupol, mercoledì le bombe hanno colpito un teatro e una piscina dove si stavano rifugiando centinaia di persone, bambini compresi. Almeno 21 persone sono state uccise il giorno successivo dopo che un attacco aereo ha colpito una scuola e un centro sociale vicino alla città di Kharkiv. Nel weekend, secondo quanto riportato dai media, è stata la volta di una scuola in cui erano rifugiate centinaia di persone. I danni ai servizi essenziali come scuole e ospedali aumenteranno se i combattimenti continueranno, in particolare nelle aree popolate. Attualmente sono più di 300 le strutture sanitarie che si trovano in aree dove sono in corso i combattimenti o dove si segnala una presenza significativa di truppe militari, e altre 600 strutture si trovano entro 10 km dagli scontri.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), quasi la metà di tutti gli attacchi ai sistemi sanitari nel mondo quest’anno sono avvenuti in Ucraina, pari a 43 attacchi su un totale di 89. “Se le forze armate continueranno a colpire con bombe e proiettili strutture sanitarie, migliaia di bambini e donne incinte che vivono ancora in Ucraina rimarranno senza l’assistenza sanitaria che può salvare le loro vite”, scrive Save the Children.

“Fino a sei milioni di bambini in Ucraina rimangono in grave pericolo, mentre ormai siamo quasi arrivati ad un mese di guerra. Siamo estremamente preoccupati dalle notizie secondo cui attacchi e intensi bombardamenti avrebbero danneggiato più di 460 scuole in tutto il Paese e oltre 60 ora sono completamente distrutte. La scuola dovrebbe essere un rifugio sicuro per i bambini, non un luogo di paura, dove ogni giorno possono essere feriti o morire”, ha dichiarato Pete Walsh, direttore di Save the Children in Ucraina.E ancora: “Le strade ucraine sono un campo di battaglia. Almeno 59 bambini sono già stati uccisi nell’escalation della violenza, secondo le Nazioni Unite, ma in base a quanto riportato dai media potrebbero essere oltre 100. Tutto ciò è inaccettabile. Anche la guerra ha le sue regole e sono molto chiare: i bambini non possono essere un bersaglio, e nemmeno gli ospedali o le scuole. Dobbiamo proteggere i bambini in Ucraina a tutti i costi. Quante altre vite devono essere perse prima che questa guerra finisca?”.

“Mentre i combattimenti sono in corso, gli obblighi legali internazionali impongono di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere i civili e gli obiettivi civili, comprese le scuole e gli ospedali, che sono protetti dal diritto umanitario internazionale. Le parti devono proteggere e tutelare le scuole, gli studenti e il personale educativo e astenersi dall’utilizzo militare delle strutture educative. Dovrebbe essere evitato anche l’uso di armi esplosive nelle aree popolate in quanto rischia di nuocere gravemente ai civili, in particolare ai bambini. Ma attualmente sono proprio queste le principali cause di danni ai civili”, si legge nel comunicato di Save the Children.Save the Children opera in Ucraina dal 2014, fornendo aiuti umanitari essenziali ai bambini e alle loro famiglie. Ciò include sostenere il loro accesso all’istruzione, fornire supporto psicosociale, distribuire kit per l’inverno e kit igienici e fornire sovvenzioni in denaro alle famiglie in modo che possano soddisfare i bisogni di base come cibo, affitto e medicine, o possano investire nell’avvio di nuove attività.

“BAMBINI DEPORTATI IN RUSSIA”

Il ministero degli Esteri ucraino accusa la Russia di aver sequestrato migliaia di bambini nella regione occupata del Donbass, dove il Cremlino ha riconosciuto due Repubbliche autonome. Mosca avrebbe “illegalmente deportato” in Russia almeno 2.389 bambini.

Inoltre dopo 26 giorni di guerra, le perdite nell’esercito russo ammonterebbero a circa 15mila soldati uccisi. Questo dato, è bene precisarlo, è sempre fornito dallo stato maggiore delle forze armate ucraine. Nei giorni scorsi un altro dato, anche questo non del tutto attendibile, è stato fornito dagli Stati Uniti ed era di poco superiore alle 7mila unità. L’ultimo bilancio fornito dal Cremlino lo scorso 3 marzo riportava in 498 i militari uccisi in combattimento. Da allora non ci sono più stati aggiornamenti sul numero dei caduti.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

