Un raid israeliano su Khan Younis, nel centro della Striscia di Gaza avrebbe causato 26 morti e 23 feriti gravi. Continua l’offensiva anti Hamas. In Cisgiordania cinque vittime in un campo profughi. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen è arrivata in Egitto, dove incontrerà il presidente al-Sisi e visiterà i valichi con Gaza. Israele ha dato il via libera all’ingresso di combustibile nella Striscia, ma ha intimato l’evacuazione dell’ospedale Al-Shifa.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Aereo con bambini palestinesi feriti atterrato ad Abu Dhabi Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, è atterrato un primo aereo con a bordo bambini e minori palestinesi feriti. Un’iniziativa degli Emirati per accogliere almeno un migliaio di minorenni palestinesi feriti negli scontri e nei bombardamenti nella Striscia di Gaza. A cura di Redazione

Israele chiede evacuazione di al-Shifa Secondo una tv palestinese, rilanciata da Al Jazeera, Israele ha chiesto di evacuare l’ospedale di Al Shifa a Gaza. I soldati hanno dato un’ora di tempo a medici e pazienti di lasciare la struttura. A cura di Redazione

Von der Leyen in Egitto per parlare con Al Sisi La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata in Egitto. Oggi incontrerà il presidente Al-Sisi e si recherà presso i valichi con la Striscia di Gaza. A cura di Redazione

Israele dà il via libera per l'ingresso a Gaza di combustibile Israele ha dato il via libera per l’ingresso nella Striscia di Gaza di due camion di carburante ogni giorno. Una decisione presa dopo le pressioni compiute dagli Stati Uniti. Si tratta di 70mila litri di carburante al giorno, destinati ai mezzi che portano aiuti umanitari e al ristabilimento della connessione. A cura di Redazione

"Cinque morti in campo profughi in Cisgiordania" Gli attacchi di Israele proseguono anche in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa, ci sarebbero stati cinque morti in uno scontro all’interno del campo profughi di Balata, a Nablus, in Cisgiordania. A cura di Redazione