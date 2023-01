Per mesi si è parlato di “The Spare”, il libro autobiografico del principe Harry. E il giorno della sua uscita in libreria è arrivato. La curiosità per le verità del secondogenito della monarchia inglese è tanta ed è stata aguzzata prontamente con anticipazioni che secondo la stampa inglese avrebbero fatto infuriare Carlo. E non è difficile da credere: l’ultima del suo secondogenito prende di mira proprio Camilla, l’attuale regina consorte. Re Carlo III si è mostrato impassibile, sta continuando a lavorare e interagire con i suoi sudditi come se nulle fosse ma le voci di corridoio dei tabloid raccontano tutt’altro. Il re avrebbe proprio perso la pazienza.

Secondo insider sentiti dal Daily Express e dall’esperto corrispondente reale Richard Palmer, l’aria che tira a Buckingham Palace è pessima, come riportato da Repubblica. E ora c’è il rischio che Harry e Meghan non vengano più invitati all’incoronazione prevista il prossimo maggio. Il re avrebbe tollerato (poco e male) le indiscrezioni uscite fin ora, ma sulla sua Camilla ha vacillato. Secondo Harry Camilla avrebbe sacrificato il figliastro “sull’altare delle pubbliche relazioni”. Il principe racconta anche che i due figli avrebbero chiesto a Carlo di non sposare Camilla la quale pur di recuperare il favore della popolazione avrebbe fatto uscire le conversazioni private avute con William: “a parte mio fratello, solo un’altra persona poteva passare tutto alla stampa, ovvero Camilla, perché da lì è iniziata la campagna dei tabloid affinché lei e mio padre di sposassero”, ha detto come riportato da Repubblica.

C’è anche un altro informato insider che avrebbe raccontato all’Express: “Camilla era la linea rossa per il re. Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina”. E su questo concorda un esperto come Phil Dampier: “Re Carlo ha sempre messo in chiaro a palazzo che Camilla”, che tanto aveva insistito affinchè diventasse sua moglie e fosse designata dalla regina al trono, “non doveva essere toccata da questa valanga di accuse. L’attacco di Harry è stato crudele. Ora ogni speranza di riconciliazione familiare sembra finita”.

Occhi puntati sull’incoronazione di re Carlo prevista il 6 maggio. Secondo un retroscena del Sunday Times di domenica, Harry sarebbe già stato declassato dalla cerimonia perché “il protocollo è stato cambiato e sarà soltanto l’erede William a inginocchiarsi e a baciare sulla guancia il nuovo monarca”, con il fratello minore che rimarrebbe nell’ombra, o comunque in secondo piano. Intanto re Carlo ufficialmente non ha detto una parola e ha continuato a sorridere e apparire sereno. Si tratta dunque solo di gossip che però con il susseguirsi delle dichiarazioni al vetriolo di Harry suonano verosimili.

