Un candidato transnazionale nelle liste di Emmanuel Macron in Francia. Secondo il sito Dagospia, Matteo Renzi si sarebbe offerto al presidente francese come possibile candidato con Renew. Ma non in Italia, bensì in Francia. Una notizia smentita in maniera categorica dal leader di Italia Viva, tramite una nota ufficiale del suo partito, pronto a procedere anche nelle aule dei tribunali.

Renzi candidato con Macron in Francia, la smentita di Italia Viva e la querela a Dagospia

L’ufficio stampa di Italia Viva, dopo circa un’ora dalla pubblicazione della notizia di Dagospia, ha diramato una nota: “Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali per agire in sede giudiziaria contro il sito Dagospia per il Dagoreport di oggi alle 13.57, che smentisce categoricamente. Renzi, che ha già vinto una causa contro Dagospia due anni fa per oltre centomila euro, procederà in sede civile”.

Renzi candidato alle elezioni europee

La notizia diffusa da Dagospia non è stata quindi gradita da Renzi, che ha già comunicato in più di un’occasione di voler correre alle elezioni europee. La lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa, proposta da +Europa, però, non riesce a concretizzarsi e il leader di Italia Viva, secondo Dagospia, teme di non superare la soglia di sbarramento del 4%. Per questo, come riporta il sito, “avrebbe chiesto a Emmanuel Macron di essere candidato con Renew in Francia, come candidato transnazionale”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani