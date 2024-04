Mattina di scontro a distanza tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. I leader di Italia Viva e di Azione, di quello che fu il Terzo Polo, ora divisi sulla lista degli Stati Uniti d’Europa, hanno battibeccato sui loro rapporti e sulle future alleanze.

Renzi contro Calenda

“Carlo Calenda è un ingrato. Dice sempre che con me ha già dato, invece mi sembra che abbia molto avuto… I suoi sono toni di aggressione pesante, non da liberale. Non può continuare a insultare gli altri. E infatti ieri ha ricevuto l’ennesima querela e forse dovrebbe rinunciare alla sua immunità e rispondere delle cose aggressive che dice” ha detto Renzi a Sky Start su Sky Tg24.

La replica di Calenda

A stretto giro, con un post su X, ha risposto il leader di Azione Calenda: “In quanto liberale: non querelo nessuno; rispondo sempre delle querele altrui; non sono sul libro paga di dittatori e imprenditori mentre faccio il senatore; non faccio alleanze con condannati per favoreggiamento di mafiosi. Il liberalismo si pratica non si dichiara”.

