“Come è stata brava a fare l’oppopsizione Meloni nessuno. Quando era all’opposizione lei era lì a menare, oggi qui al Governo balbetta“. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Zona bianca”, su Rete 4. “La Meloni oggi all’opposizione direbbe alla Meloni al Governo ‘ma non avevi promesso che avresti bloccato gli sbarchi e fatto il blocco navale e chiuso i porti?'” osserva l’ex premier.

Poi va nel dettaglio: “Sapete i numeri? Gli sbarchi sono aumentati del +115%. Quando ero presidente del Consiglio mi diede, diciamo con affetto, dell’idiota perché non dovevo dare gli aerei alla Nato. Oggi la stessa cosa la sta facendo lei. Sta facendo una sorta di retromarcia su tante cose. Aveva fatto un video bellissimo quando andava dal benzinaio e faceva vedere che il conto era alto per le accise, oggi lei le ha aumentate”.

“Meloni al governo – conclude – è tutta un’altra Meloni. Pensateci quando i populisti vi chiedono i voti perché in campagna elettorale sembrano fantastici, promettono di risolvere tutti i problemi. Poi diventa dura per tutti ed è dura soprattutto per chi promette mari e monti”.

Ciro Cuozzo