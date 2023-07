“Era il luglio 2015. Meloni mi accusava di essere schiavo delle lobby bancarie, addirittura di pagare il pizzo. Sosteneva che io volessi introdurre il prelievo forzoso dai conti correnti. Era falso”. Inizia così un tweet di Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva. “Luglio 2023: il prelievo forzoso dai conti correnti lo introducono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con la legge delega fiscale. Otto anni dopo la verità emerge e i populisti mostrano il loro volto: qualcuno oggi ci chiederà scusa?” aggiunge l’ex presidente del Consiglio.

Il tempo si sa è galantuomo e non è la prima volta che Renzi ricorda il modus operandi dei colleghi politici populisti, pronti ad attaccare a prescindere quando sono all’opposizione. In quest’ottica il recente caso di Bibbiano è la fotografia perfetta di quanto sostiene Renzi. “Meloni chieda scusa per lo sciacallaggio di 4 anni fa” aveva detto lo scorso 7 giugno Renzi per poi scrivere sul Riformista (in qualità di direttore editoriale) un fondo dal titolo: “Giorgia: spegni la luce così nessuno vede la faccia rossa di vergogna”.

Luglio 2023: il prelievo forzoso dai conti correnti lo introducono Giorgia Meloni… pic.twitter.com/dSiUrAGJ5E — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 18, 2023

