Il Pd e il centrosinistra si confermano anche nel ballottaggio a Latina. Il sindaco uscente del capoluogo pontino, Damiano Coletta, strappa la vittoria a Vincenzo Zaccheo, il candidato del centrodestra unito che al primo turno aveva sfiorato la conquista della guida della città di Latina. L’ex parlamentare di An è infatti stato già sindaco per due consiliature.

Ultimato lo spoglio in 100 sezioni su 116, Coletta ha ottenuto il 54,5 per cento delle preferenze su Zaccheo, che ha ottenuto il 45,4 per cento dei voti.

La sorpresa riguarda il ribaltamento delle preferenze. Al primo turno Zaccheo aveva avuto il 48,3 per cento dei voti mentre Damiano Coletta il 35,66 per cento. Rilevante anche il dato dell’affluenza: due settimane fa aveva votato il 61 per cento mentre al secondo turno il 52 per cento degli elettori si è recato alle urne.

La debacle del centrodestra nel comune pontino che un tempo era il cuore nero d’Italia. E si presenta come una sconfitta dura da digerire, considerando l’impegno diretto sul capoluogo pontino degli stessi Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il caso Durigon

Proprio il leader del Carroccio è intervenuto in difesa di Claudio Durigon, ex Sottosegretario del ministero dell’Economia, dimessosi dopo le polemiche sulla volontà di intitolare al fratello di Mussolini il parco del capoluogo pontino, che attualmente è dedicato a Borsellino e Falcone.

Zaccheo non se lo aspettava di assistere a una sconfitta così rumorosa. “Penso nessuno se lo aspettasse. La minore affluenza al voto ha penalizzato il centrodestra, è passato un messaggio distorto, qualcuno pensava che io avessi già vinto, qualcuno non ha votato per pigrizia”, ha detto il candidato del centrodestra ad AdnKronos.

E intervenendo proprio sulla vicenda Durigon, che ha avuto una eco nazionale, Zaccheo ha sottolineato che il caso “non ha assolutamente influito perché al primo turno il centrodestra era abbondantemente avanti al centrosinistra“.

E poi ha aggiunto: “Latina non è rimasta indenne dal trend nazionale. Come spesso accade nei ballottaggi l’elettorato di centrodestra non è motivato come quello di centrosinistra: il risultato è davanti agli occhi di tutti”.

Il candidato sconfitto però rilancia il suo ruolo al Comune. “Accetto il risultato e farò la mia battaglia in consiglio comunale per cercare di mettere a posto questa città, che gli indicatori socio-economici relegano agli ultimi posti nelle classifiche“.

Le parole del coordinatore regionale della Lega

“La bassa affluenza ha contribuito alla sconfitta di Zaccheo a sorpresa“. E’ il commento a caldo con l’AdnKronos di Claudio Durigon, sulla sconfitta del centrodestra nella sua città. “E’ pure un’anomalia rispetto al consiglio comunale che è già a maggioranza di centrodestra“, spiega il coordinatore regionale della Lega.

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta