In vendita la storica villa di Mentana che fu dimora del grande Rino Gaetano, un luogo intriso di fascino e memoria. Si tratta di una spaziosa residenza di circa 300 metri quadri, immersa nel verde delle colline che abbracciano Roma. Qui il cantautore calabrese, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel giugno del 1981, sognava di vivere con la fidanzata Amelia Conte, con cui progettava il matrimonio.

La casa non era solo un rifugio personale, ma anche un luogo di condivisione e creatività, pensato per accogliere amici e familiari. Il salone principale, un’ampia area di 100 metri quadri al primo piano, era il cuore pulsante della villa, dove si organizzavano cene, feste e serate all’insegna della musica e delle canzoni.

L’annuncio e il prezzo

Oggi la residenza, situata in via delle Molette, è descritta negli annunci immobiliari come una proprietà unica, ricca di storia e charme. Il prezzo richiesto, inferiore ai 300.000 euro, è competitivo rispetto agli standard della zona, ma la casa necessita di importanti interventi di ristrutturazione. Gli interni, infatti, conservano ancora l’atmosfera degli anni ’70 e ’80, con finiture di lusso per l’epoca.

La storia della villa

Rino Gaetano acquistò questa villa nel 1980, scegliendola come rifugio personale dove rilassarsi e trovare ispirazione. In quegli anni, Mentana era un vivace centro culturale, poi suddiviso nei comuni di Mentana e Fonte Nuova. La zona delle Molette, a breve distanza dal centro di Roma e dagli studi di registrazione della RCA sulla Tiburtina, divenne una sorta di enclave musicale. Tra i residenti illustri vi erano Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e i compositori premi Oscar Ennio Morricone e Luis Enriquez Bacalov. Dopo la prematura scomparsa dell’artista, la villa passò in eredità ai suoi genitori e alla sorella Anna, che nel 1985 la vendettero ai nuovi proprietari con la promessa di conservarne intatto il valore affettivo e simbolico.

