Dopo oltre 10 giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Maria Teresa Arcamone, l’ultima dei dispersi della frana che ha devastato il comune di Casamicciola a Ischia lo scorso sabato 26 novembre provocando 12 vittime, un ferito in gravi condizioni (Peppe, l’uomo del fango) e centinaia di sfollati. Il cadavere della 31enne è stato ritrovato nella zona del parcheggio dei Gradoni, all’inizio di via Celario, una delle strade più colpite dalla tempesta di fango provocata dalla frana staccatasi dal Monte Epomeo.

Il corpo è in via di identificazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ischia, anche se è noto che l’ultima dispersa è Maria Teresa Arcamone. La 31enne è stata cercata per giorni. A contribuire alle ricerche anche il fidanzato Salvatore Mazzella che quando parte della montagna è venuta giù era lontano da Ischia. Marinaio per professione, venuto a conoscenza di quanto stava succedendo a casa sua è subito sbarcato a Genova per rientrare lunedì sull’isola. Nel fango Salvatore ha perso anche la sorella Giovanna, il cognato Maurizio e il nipotino Giovangiuseppe di appena 22 giorni.

TUTTE LE VITTIME – Con il ritrovamento di Maria Teresa Arcamone, le vittime ufficiali salgono a 12: Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Michele Monti, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e Nicolinka Gancheva Blagova.

Le loro salme saranno restituite in queste ore alla famiglia dopo il dissequestro disposto dalla procura di Napoli, che conduce l’inchiesta con l’ipotesi di reato di disastro colposo. Familiari che adesso potranno organizzare i funerali, tutti in forma privata.

I TRE FUNERALI – Il primo rito funebre a essere celebrato, mercoledì 7 dicembre, a Lacco Ameno, sarà quello di Eleonora Sirabella, la prima ad essere ritrovata dopo la strage, e del fidanzato Salvatore Impagliazzo. Per questo funerale i familiari hanno chiesto di proteggere il riserbo del proprio dolore non ammettendo cronisti e fotografi in chiesa. Si terranno sabato ad Ischia Porto le esequie invece della famiglia Monti: Gianluca Monti, la moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Maria Teresa.

Venerdì si svolgeranno, sempre ad Ischia Porto, i funerali di di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Tutte le cerimonie religiose saranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella.

RIFIUTATI I FUNERALI DI STATO – Familiari delle 12 vittime che hanno rifiutato i funerali di Stato e la conseguente passerella di politici e amministratori. “Lo Stato in questo periodo non ha fatto nulla per noi. È comprensibile che dopo il terremoto del 2017 molte famiglie si siano spostate più a monte. Mica avrebbero potuto continuare ad alloggiare in albergo. Per questo motivo trovo assolutamente fuori luogo che i politici, che nulla hanno fatto per venire incontro alle esigenze della popolazione, vengano a Ischia per i funerali” ha commentato al Corriere del Mezzogiorno Angela Senese, cognata Nicolinka Glancheva Blagova.

