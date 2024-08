Nuovo incendio nei pressi del Raccordo: una vasta area verde in via Matteo Civitali, nella zona di Tor Cervara, vicino al tratto urbano dell’autostrada A24 verso L’Aquila, è andata in fiamme. L’incendio è scoppiato alle 14:45 in un’area ricca di sterpaglie situata tra via Civitali e via di Cervara.

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a numerosi condomini e a diverse attività industriali e commerciali, tra cui alcuni capannoni.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono accorsi rapidamente per contenere il vasto rogo ancora in corso e il fumo, che rischiano di invadere la carreggiata e influire sul traffico, data la vicinanza dell’incendio all’autostrada.

Redazione

Luca Frasacco